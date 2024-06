Chaveamento da Eurocopa 2024: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final

Conheça os caminhos que todas as seleções podem percorrer até a final da Euro

A Eurocopa se aproxima de seu início na fase de grupos. Nesta etapa, os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as quatro melhores equipes terceiras colocadas na classificação também vão ao mata-mata.

Com todos esses jogos, as seleções já começam a definir seus planejamentos para conhecer seu chaveamento na fase eliminatória, onde cair do lado "errado" da chave poderia custar um passe à final da Euro, em Berlim.

Abaixo, a GOAL detalha o chaveamento da Euro 2024.

