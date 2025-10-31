+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Botafogo Celebrate After Winning Their First Copa CONMEBOL Liberadores 2024Getty Images Sport
Bruna Lima

Chaveamento da Copa Libertadores 2025: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final

Por mais um ano, dois brasileiros vão decidir o título mais importante da América do Sul

A Libertadores de 2025 já conhece seus finalistas. O Flamengo levou a melhor sobre o Racing, da Argentina, enquanto o Palmeiras protagonizou uma virada histórica para eliminar a LDU na semifinal. O título será decidido no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. A fase eliminatória reservou grandes surpresas e quedas de favoritos, e agora a competição entra no momento mais decisivo da temporada.

Entre os brasileiros, o Fortaleza teve sua eliminação decretada nas oitavas de final, contra os argentinos do Vélez Sarsfield, assim como o Internacional no duelo brasileiro contra os flamenguistas e o Botafogo, atual campeão, que não fez boas atuações contra a LDU e caiu na altitude de Quito. Nas quartas de final, foi a vez dos equatorianos também eliminarem o São Paulo. 

Confira os cruzamentos a seguir, com a GOAL

  • Fase de grupos

    GRUPO A

    1. Estudiantes - 12 pontos (SG = 6)
    2. Botafogo - 12 pontos (SG = 3)
    3. Universidad de Chile - 10 pontos
    4. Carabobo - 1 ponto

    GRUPO B

    1. River Plate - 12 pontos
    2. Universitario - 8 pontos
    3. Independiente del Valle - 8 pontos
    4. Barcelona de Guayaquil - 4 pontos

    GRUPO C

    1. LDU - 11 pontos (SG = 4)
    2. Flamengo - 11 pontos (SG = 3)
    3. Central Córdoba - 11 pontos (SG = 0)
    4. Deportivo Táchira - 0 pontos

    GRUPO D

    1. São Paulo - 14 pontos
    2. Libertad - 9 pontos
    3. Alianza Lima - 5 pontos
    4. Talleres - 4 pontos

    GRUPO E

    1. Racing - 13 pontos
    2. Fortaleza - 8 pontos
    3. Bucaramanga - 6 pontos
    4. Colo Colo - 5 pontos

    GRUPO F

    1. Internacional - 11 pontos
    2. Atlético Nacional - 9 pontos
    3. Bahia - 7 pontos
    4. Nacional - 7 pontos

    GRUPO G

    1. Palmeiras - 18 pontos
    2. Cerro Porteño - 7 pontos
    3. Bolívar - 6 pontos
    4. Sporting Cristal - 4 pontos

    GRUPO H

    1. Vélez Sarsfield - 11 pontos (SG = 7)
    2. Peñarol - 11 pontos (SG = 5)
    3. San Antonio - 6 pontos
    4. Olimpia - 5 pontos

    • OBS:

    CLASSIFICADOS AO MATA-MATA

    CLASSIFICADOS À COPA SUL-AMERICANA

  • Oitavas de final

    Aqui, dezesseis equipes se enfrentaram em confrontos eliminatórios, onde quem terminou líder de seu grupo na fase anterior teve a vantagem de decidir em casa.

    Confira como ficaram os duelos:

    • Fortaleza x Vélez Sarsfield

    Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez, terça-feira (12/08), às 19h (de Brasília) - Arena Castelão, em Fortaleza

    Volta: Vélez 2 x 0 Fortaleza, terça-feira (19/08), às 19h (de Brasília) - Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires

    • Vélez classificado para as quartas de final
    • Peñarol x Racing

    Ida: Peñarol 1 x 0 Racing, terça-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Campeón del Siglo, em Medellín

    Volta: Racing 3 x 1 Peñarol, terça-feira (19/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Presidente Perón (El Cilindro), em Buenos Aires

    • Racing classificado para as quartas de final
    • Atlético Nacional x São Paulo

    Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo, terça-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília) - Estadio Atanasio Girardot, em Montevidéu

    Volta: São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional, terça-feira (19/08), às 21h30 (de Brasília) - Morumbi, em São Paulo

    • São Paulo classificado para as quartas de final
    • Cerro Porteño x Estudiantes

    Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes, quarta-feira (13/08), às 19h (de Brasília) - Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

    Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño, quarta-feira (20/08), às 19h (de Brasília) - Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata

    • Estudiantes classificado para as quartas de final
    • Flamengo x Internacional

    Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional, quarta-feira (13/08), às 21h30 (de Brasília) - Maracanã, no Rio de Janeiro

    Volta: Internacional 0 x 2 Flamengo, quarta-feira (20/08), às 21h30 (de Brasília) - Beira-Rio, em Porto Alegre

    • Flamengo classificado para as quartas de final
    • Botafogo x LDU

    Ida: Botafogo 1 x 0 LDU, quinta-feira (14/08), às 19h (de Brasília) - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

    Volta:  LDU 2 x 0 Botafogo, quinta-feira (21/08), às 19h (de Brasília) - Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito

    • LDU classificada para as quartas de final
    • Libertad x River Plate

    Ida: Libertad 0 x0 River Plate, quinta-feira (14/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Tigo La Huerta, em Assunção

    Volta: River Plate 1 (3) x (2) 1 Libertad, quinta-feira (21/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

    • River Plate classificado para as quartas de final
    • Universitário x Palmeiras

    Ida: Univversitário 0 x 4 Palmeiras, quinta-feira (14/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Monumental de Lima, em Lima

    Volta: Palmeiras 0 x 0 Universitário, quinta-feira (21/08), às 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque, São Paulo

    • Palmeiras classificado para as quartas de final

  • Quartas de final

    As oito equipes restantes na competição se enfrentaram entre os dias 17 e 24 de setembro.

    Q1: São Paulo 0 x 3 LDU 

    LDU 2 x 0 São Paulo (ida) quinta-feira (18/09), às 19h (de Brasília) - Casa Blanca, em Quito

    São Paulo 0 x 1 LDU (volta) quinta-feira (25/09), às 19h (de Brasília) - MorumBis, em São Paulo

    Q2: Palmeiras 5 x 2 River Plate

    River Plate 1 x 2 Palmeiras (ida) quarta-feira (17/09), às 21h30 (de Brasília) - Monumental de Núñez, em Buenos Aires

    Palmeiras 3 x 1 River Plate (volta) quarta-feira (24/09), às 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque, em São Paulo

    Q3: Racing 2 x 0 Vélez 

    Vélez 0 x 1 Racing: (ida) terça-feira (17/09), às 19h30 (de Brasília) - José Amalfitani, em Buenos Aires

    Racing 1 x 0 Vélez (volta) terça-feira (23/09), às 19h30 (de Brasília) - El Cilindro, em Buenos Aires

    Q4: Estudiantes 2 (2) x (4) 2 Flamengo

    Flamengo 2 x 1 Estudiantes (ida) quinta-feira (18/09), às 21h30 (de Brasília) - Maracanã, no Rio de Janeiro

    Estudiantes 1 (2) x (4) 0 (volta)quinta-feira (25/09), às 21h30 (de Brasília) - Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires

  • Semifinais

    As quatro equipes remanescentes se enfrentarão entre os dias 22 e 30 de outubro. 

    Confira como serão os duelos:

    • Flamengo x Racing

    Ida: Flamengo 1 x 0 Racing, quarta-feira (22/10), às 21h30 (de Brasília) - Maracanã, no Rio de Janeiro

    Volta: Racing 0 x 0 Flamengo, quarta-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Presidente Perón, em Avellaneda

    Flamengo classificado para a final

    • Palmeiras x LDU 

    Ida: LDU 3 x 0 Palmeiras, quinta-feira (23/10), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Casa Blanca, em Quito

    Volta: Palmeiras 4 x 0 LDU, quinta-feira (30/10), às 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque, em São Paulo

    Palmeiras classificado para a final

  • Final

    A final da Libertadores de 2025 será realizada em Lima, no dia 29 de novembro, às 18h, com o Estádio Monumental como palco da decisão.

    De um lado, Palmeiras e do outro Flamengo.