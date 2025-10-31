Chaveamento da Copa Libertadores 2025: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final

Aqui, dezesseis equipes se enfrentaram em confrontos eliminatórios, onde quem terminou líder de seu grupo na fase anterior teve a vantagem de decidir em casa.
Confira como ficaram os duelos:
- Fortaleza x Vélez Sarsfield
Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez, terça-feira (12/08), às 19h (de Brasília) - Arena Castelão, em Fortaleza
Volta: Vélez 2 x 0 Fortaleza, terça-feira (19/08), às 19h (de Brasília) - Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires
- Vélez classificado para as quartas de final
Ida: Peñarol 1 x 0 Racing, terça-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Campeón del Siglo, em Medellín
Volta: Racing 3 x 1 Peñarol, terça-feira (19/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Presidente Perón (El Cilindro), em Buenos Aires
- Racing classificado para as quartas de final
- Atlético Nacional x São Paulo
Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo, terça-feira (12/08), às 21h30 (de Brasília) - Estadio Atanasio Girardot, em Montevidéu
Volta: São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional, terça-feira (19/08), às 21h30 (de Brasília) - Morumbi, em São Paulo
- São Paulo classificado para as quartas de final
- Cerro Porteño x Estudiantes
Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes, quarta-feira (13/08), às 19h (de Brasília) - Estádio General Pablo Rojas, em Assunção
Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño, quarta-feira (20/08), às 19h (de Brasília) - Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata
- Estudiantes classificado para as quartas de final
Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional, quarta-feira (13/08), às 21h30 (de Brasília) - Maracanã, no Rio de Janeiro
Volta: Internacional 0 x 2 Flamengo, quarta-feira (20/08), às 21h30 (de Brasília) - Beira-Rio, em Porto Alegre
- Flamengo classificado para as quartas de final
Ida: Botafogo 1 x 0 LDU, quinta-feira (14/08), às 19h (de Brasília) - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Volta: LDU 2 x 0 Botafogo, quinta-feira (21/08), às 19h (de Brasília) - Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito
- LDU classificada para as quartas de final
Ida: Libertad 0 x0 River Plate, quinta-feira (14/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Tigo La Huerta, em Assunção
Volta: River Plate 1 (3) x (2) 1 Libertad, quinta-feira (21/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires
- River Plate classificado para as quartas de final
- Universitário x Palmeiras
Ida: Univversitário 0 x 4 Palmeiras, quinta-feira (14/08), às 21h30 (de Brasília) - Estádio Monumental de Lima, em Lima
Volta: Palmeiras 0 x 0 Universitário, quinta-feira (21/08), às 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque, São Paulo
- Palmeiras classificado para as quartas de final