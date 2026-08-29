Foi oficializado o calendário dos compromissos que aguardam o Como na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A equipe de Cesc Fabregas vai estrear em casa contra o Leipzig e fechará com um duplo compromisso de arrepiar nas duas últimas rodadas, contra o PSG em casa e o Barcelona fora.
Getty Images
Traduzido por
Champions League, o calendário do Como: para Fàbregas, fechamento de arrepiar em Barcelona
A tabela do Como
RODADA 1
Como-Leipzig, quinta-feira, 10 de setembro, às 21h
RODADA 2
Feyernoord-Como, quarta-feira, 14 de outubro, às 18h45
RODADA 3
Como-Manchester United, quarta-feira, 21 de outubro, às 18h45
RODADA 4
Lens-Como, quarta-feira, 4 de novembro, às 21h
RODADA 5
Como-AEK Atenas, terça-feira, 24 de novembro, às 21h
RODADA 6
Betis-Como, quarta-feira, 9 de dezembro, às 18h45
RODADA 7
Como-Paris Saint-Germain, quarta-feira, 20 de janeiro, às 21h
RODADA 8
Barcelona-Como, quarta-feira, 27 de janeiro, às 21h
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.