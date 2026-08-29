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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Champions League, o calendário do Como: para Fàbregas, fechamento de arrepiar em Barcelona

Como
Liga dos Campeões

Os compromissos do Como na fase de liga da Champions League

Foi oficializado o calendário dos compromissos que aguardam o Como na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A equipe de Cesc Fabregas vai estrear em casa contra o Leipzig e fechará com um duplo compromisso de arrepiar nas duas últimas rodadas, contra o PSG em casa e o Barcelona fora.


  • A tabela do Como

    RODADA 1

    Como-Leipzig, quinta-feira, 10 de setembro, às 21h


    RODADA 2

    Feyernoord-Como, quarta-feira, 14 de outubro, às 18h45


    RODADA 3

    Como-Manchester United, quarta-feira, 21 de outubro, às 18h45


    RODADA 4

    Lens-Como, quarta-feira, 4 de novembro, às 21h


    RODADA 5

    Como-AEK Atenas, terça-feira, 24 de novembro, às 21h


    RODADA 6

    Betis-Como, quarta-feira, 9 de dezembro, às 18h45


    RODADA 7

    Como-Paris Saint-Germain, quarta-feira, 20 de janeiro, às 21h


    RODADA 8

    Barcelona-Como, quarta-feira, 27 de janeiro, às 21h



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