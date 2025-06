Central x Treze: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam pela segunda vez no mês pela Quarta Divisão, após vitória pernambucana por 3 a 0 no último domingo (1º)

Central e Treze entram em campo neste domingo (8), às 16h (horário de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo acontecerá no Estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco, ainda sem transmissão oficial com imagens confirmada (clique aqui e confira a programação do dia).

Terceiro colocado do Grupo A3, com 13 pontos em sete jogos, o Central vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Treze, em Campina Grande, na rodada passada. A Patativa perdeu apenas duas partidas até aqui na Série D, ambas atuando em casa, no Lacerdão. Um novo triunfo pode deixar a equipe pernambucana a três pontos do Santa Cruz-PE, líder da chave.

Já o time paraibano não vive seu melhor momento na Quarta Divisão e soma nove pontos nas sete rodadas disputadas até agora. Foram três vitórias e quatro derrotas, sendo duas consecutivas, para o próprio Central e para o Santa Cruz-RN. Se vencer, o Treze chega a 12 pontos e, dependendo dos demais resultados, pode entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Mais artigos abaixo

Os gols da vitória do Central por 3 a 0 sobre o Treze, no último domingo (1º), foram marcados por Jô Santos (2) e Zé Arthur. Nos últimos cinco confrontos diretos, foram duas vitórias da Patativa, uma do Galo e dois empates, todos pela Série D do Brasileirão.