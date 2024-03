CBF fechou acordo com agência, apesar de contrato com outra empresa do mesmo ramo

GOAL teve acesso ao contrato firmado com a Brax Produção e Publicidade LTDA — acordo foi feito durante vigência do compromisso com a Sports Promotion

A agência de publicidade Brax Produção e Publicidade LTDA assinou contrato para a comercialização de publicidade estática do Campeonato Brasileiro entre as temporadas 2022 e 2024. O acordo foi firmado antes da rescisão com a antiga parceira da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e dos clubes, como soube a GOAL. A reportagem teve acesso ao contrato assinado entre Brax Produção e Publicidade LTDA, CBF e 20 clubes que disputaram a Série A do Brasileirão. O documento foi firmado em 1º de abril de 2022 e licenciou a Brax, com exclusividade e concordância dos clubes, os direitos de exploração comercial relativos à publicidade estática. O problema é que a CBF ainda tinha contrato vigente com a antiga parceira — Sport Promotion. O acordo anterior se encerraria apenas em 2023, mas o distrato foi feito antes e de forma litigiosa — a entidade cobrava cerca de R$ 49 milhões. O caso ainda é objeto de discussão na Justiça Comum e na CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem).