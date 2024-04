Cavan Sullivan: o futuro astro dos EUA e do Manchester City que é chamado de "melhor jogador de 14 anos do mundo"

Recém-comprado pelos City Football Group, meia tem chamado a atenção de vários grandes europeus e desponta como jovem promessa

Não é nada raro encontrarmos jovens prodígios nos Estados Unidos. Talvez o mais famoso que o esporte já viu, Freddy Adu, veio de lá, alcançando destaque com apenas 14 anos de idade. Nos anos seguintes, Christian Pulisic, Gio Reyna, Tyler Adams, Weston McKennie e Yunus Musah todos se tornaram estrelas ainda jovens, antes de liderarem a seleção americana rumo à Copa do Mundo de 2022.

Todos os mencionados foram muito bons jogadores quando adolescentes e eram cobiçados pelos maiores clubes do mundo. No entanto, nunca foram apontados como os melhores do mundo dentre aqueles da mesma faixa etária.

Mas este é o atual status de Cavan Sullivan. O jovem do Philadelphia Union é tratado como "o melhor jogador de 14 anos do mundo", e, desta vez, pode não ser um exagero. Sullivan é uma verdadeira estrela em formação - um jogador de habilidade e capacidade para realmente chegar aos mais altos níveis do esporte.

É por isso que o Manchester City já demonstrou interesse por seus serviços. Também é por isso que muitos outros clubes europeus de ponta também partilharam interesse, antes mesmo de o City ter a chance. Todos os times de elite do mundo têm observado um jogador que pode se provar o prospecto mais cobiçado que o futebol estadunidense já viu.

Mas quem é Sullivan? Por que o City quer tanto contratá-lo? A GOAL te mostra...