Caso Frattesi, o que aconteceu entre Inter, Lazio e Lega Calcio: a ligação entre Marotta e Lotito, termina com uma nova fórmula

Na manhã desta terça-feira, chegou a paralisação imposta aos dois clubes pela Lega Serie A. O mercado da Lazio está hoje limitado e terá de ser com saldo zero, mas foi sobre a fórmula da obrigação de compra que da via Rosellini chegou o veto definitivo. No momento, de fato, o clube de Lotito não pode garantir de antemão que conseguirá atingir o saldo zero para esta temporada de transferências (restrição ligada aos problemas com o índice de liquidez e com a squad cost ration) com os 14 milhões que seriam acionados com a compra em definitivo. Em essência, para poder fechar a operação com essa fórmula, a Lazio já precisava ter à disposição a margem operacional para poder considerá-la uma opção em definitivo.