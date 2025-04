Casemiro, Marcus Rashford e a lista de dispensas do Manchester United para a reconstrução de Rúben Amorim dar certo

Os Red Devils terão que se livrar de boa parte do elenco atual assim que a desastrosa temporada 2024/25 chegar ao fim

"No Manchester United, você não tem tempo", disse Rúben Amorim ao ser questionado sobre seu futuro após os Red Devils serem derrotados por 1 a 0 pelo Nottingham Forest no City Ground, na terça-feira. "Eu não terei tempo. Temos que acertar rapidamente. Aqui, a pressão é grande demais às vezes."

Essa foi a 13ª derrota do United na Premier League na temporada — uma a menos do que seu pior registro de todos os tempos, estabelecido em 2023/24 — e os deixou sete pontos atrás do Bournemouth, 10º colocado, com apenas oito jogos restantes. É seguro dizer que a equipe de Amorim dificilmente terminará na primeira metade da tabela, e o United também pode ficar fora de competições continentais pela primeira vez em 10 anos se não vencer a Europa League.

Não é de se admirar que Amorim esteja sentindo a pressão. O ex-treinador do Sporting assinou contrato até 2027 ao substituir Erik ten Hag em Old Trafford, em novembro, mas não há garantias de que completará esse período após falhar em promover uma virada imediata de sorte.

O futuro de Amorim dependerá de como ele conduzirá a janela de transferências do meio do ano, que lhe permitirá começar a reconstruir o time à sua imagem. Segundo o jornal iNews, isso deve envolver a venda de até 10 jogadores do elenco principal, além da saída de atletas em fim de contrato, como Christian Eriksen e Victor Lindelof.

A questão é: quem deve ser sacrificado para que Amorim tenha condições de trazer seus principais alvos? A GOAL analisa as 10 estrelas que devem estar na mira para cortes...