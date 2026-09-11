Carlos Augusto cada vez mais importante: a Inter acelera pela renovação

No que diz respeito a Carlos Augusto, por outro lado, muito vai depender da vontade do próprio jogador. Como destaca o Il Corriere dello Sport, o brasileiro terá de se convencer de que pode encontrar na Inter o espaço e a continuidade necessários para ser protagonista. Na hierarquia de Chivu, de fato, o jogador nascido em 1999 começa ainda atrás de Bastoni e Dimarco, mas suas atuações estão aumentando seu peso dentro da equipe. A Inter está pronta para fazer a sua parte também no aspecto econômico, com a intenção de reajustar o salário do jogador. As próximas semanas podem, portanto, trazer novidades significativas na frente da renovação.





Enquanto isso, Carlos Augusto pode ter outra oportunidade como titular já na segunda-feira, contra a Udinese. Muito vai depender das condições de Dimarco, que deve voltar a treinar com o grupo entre hoje e amanhã.