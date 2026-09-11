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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Carlos Augusto cada vez mais importante: a Inter acelera pela renovação

Inter de Milão
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C. Augusto

O brasileiro começou bem a temporada e pode sair como titular contra a Udinese

Um bom início de temporada, valorizado pelo gol no Bernabéu contra o Real Madrid, reforçou mais uma vez a importância de Carlos Augusto no projeto da Inter. Uma centralidade reconhecida também pelo clube, que, segundo Il Corriere dello Sport, pretende blindar o lateral brasileiro: seu contrato atual vai até 2028, mas a renovação já entrou na lista de prioridades da diretoria.


O novo diretor esportivo Baccin, de fato, foi chamado para colocar em ordem as situações contratuais de seis jogadores do elenco. Entre elas está também a de Federico Dimarco, cujo futuro está em evolução. Um sinal importante chegou justamente de Madri, onde o diretor esportivo da Inter se reuniu com o agente do ala.



  • No que diz respeito a Carlos Augusto, por outro lado, muito vai depender da vontade do próprio jogador. Como destaca o Il Corriere dello Sport, o brasileiro terá de se convencer de que pode encontrar na Inter o espaço e a continuidade necessários para ser protagonista. Na hierarquia de Chivu, de fato, o jogador nascido em 1999 começa ainda atrás de Bastoni e Dimarco, mas suas atuações estão aumentando seu peso dentro da equipe. A Inter está pronta para fazer a sua parte também no aspecto econômico, com a intenção de reajustar o salário do jogador. As próximas semanas podem, portanto, trazer novidades significativas na frente da renovação.


    Enquanto isso, Carlos Augusto pode ter outra oportunidade como titular já na segunda-feira, contra a Udinese. Muito vai depender das condições de Dimarco, que deve voltar a treinar com o grupo entre hoje e amanhã.

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