Carlos Augusto cada vez mais importante: a Inter acelera pela renovação

Um bom início de temporada, valorizado pelo gol no Bernabéu contra o Real Madrid, reforçou mais uma vez a importância de Carlos Augusto no projeto da Inter. Uma centralidade reconhecida também pelo clube, que, segundo Il Corriere dello Sport, pretende blindar o lateral brasileiro: seu contrato atual vai até 2028, mas a renovação já entrou na lista de prioridades da diretoria.
O novo diretor esportivo Baccin, de fato, foi chamado para colocar em ordem as situações contratuais de seis jogadores do elenco. Entre elas está também a de Federico Dimarco, cujo futuro está em evolução. Um sinal importante chegou justamente de Madri, onde o diretor esportivo da Inter se reuniu com o agente do ala.