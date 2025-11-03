Carlo Ancelotti diz quem gostaria de enfrentar na final da Copa do Mundo com o Brasil

Quando Carlo Ancelotti deixou o Real Madrid depois de conquistar mais uma Champions League em 2024, poucos imaginavam qual seria seu próximo passo. Mas para um técnico que já levantou 29 grandes troféus na Europa, o convite para comandar a seleção brasileira foi simplesmente irresistível.

“Treinar o Brasil — a seleção mais vitoriosa do mundo — foi uma oportunidade que eu não poderia recusar”, disse o técnico. “Eu já sabia da paixão que o país tem pelo futebol, mas viver isso é completamente diferente. Quando o Brasil joga, o país para.”

Ancelotti assumiu o cargo em meados de 2024 e logo deu início a uma nova fase na seleção. Em junho de 2025, garantiu a classificação para a Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, com gol de Vinicius Jr. Nos quatro primeiros jogos, somou duas vitórias, um empate e uma derrota — números que mostram o estilo pragmático do técnico, baseado em organização tática e segurança defensiva, algo que o Brasil vinha perdendo nos últimos anos.