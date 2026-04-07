Capello sobre o novo técnico da Seleção: “Repito: para mim, Mancini está fora de questão”

Do ponto de vista esportivo, o que aconteceu na partida entre Bósnia e Itália é, sem dúvida, um drama. É a terceira Copa do Mundo da qual ficamos de fora; diferentemente do passado, no torneio que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México (programado de 11 de junho a 19 de julho), as seleções classificadas são 48. E a Itália não estará presente. Depois de 2018 e 2022, temos que riscar também 2026. Exatamente como naquela noite, quando, após a partida, o técnico Rino Gattuso pediu desculpas a um país inteiro, e o fez com os olhos marejados. Antes de chegar a um acordo sobre a rescisão consensual do contrato nos dias seguintes e deixar o cargo.



