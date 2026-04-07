Do ponto de vista esportivo, o que aconteceu na partida entre Bósnia e Itália é, sem dúvida, um drama. É a terceira Copa do Mundo da qual ficamos de fora; diferentemente do passado, no torneio que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México (programado de 11 de junho a 19 de julho), as seleções classificadas são 48. E a Itália não estará presente. Depois de 2018 e 2022, temos que riscar também 2026. Exatamente como naquela noite, quando, após a partida, o técnico Rino Gattuso pediu desculpas a um país inteiro, e o fez com os olhos marejados. Antes de chegar a um acordo sobre a rescisão consensual do contrato nos dias seguintes e deixar o cargo.
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Capello sobre o novo técnico da Seleção: “Repito: para mim, Mancini está fora de questão”
AS PALAVRAS DE CAPELLO
Após as declarações de Antonio Conte na coletiva de imprensa de ontem, após o jogo Napoli x Milan (que terminou em 1 a 0 no Estádio Maradona, com um gol de Politano), alguns ex-técnicos deram sua opinião sobre quem, na opinião deles, deveria ser escolhido como novo técnico para substituir Gattuso. Entre eles está também Fabio Capello, que, em entrevista à Adkronos, disse o seguinte: “A candidatura de Conte é boa. Não sei se o processo de seleção já foi encerrado, mas Allegri se retirou e, para mim, já disse e repito, Mancini está fora de questão. Conte se ofereceu, e me parece uma boa ideia”.