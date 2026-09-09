Bergomi: "O Real Madrid tinha desfalques e fez as mudanças tarde, mas nas viradas de jogo a Inter aproveitou muito isso no primeiro tempo. Quero destacar a atuação de Diouf: finalmente a Inter tem um jogador de um contra um, se ele continuar com essa evolução. Foi muito bem. E o Carlos Augusto também chegou mais de uma vez à linha de fundo. O Real não concedia espaços pelo meio e depois defendia nos cruzamentos: a Inter tentou fazer o seu jogo, mas precisava ter ido melhor nas finalizações e na gestão da partida".





Capello: "Beppe, ah não... Eles não fizeram mudanças de lado quando havia espaço para fazer isso e chegar rapidamente ao cruzamento perto da área".





Bergomi: "Fizeram isso muitas vezes, mister".





Capello: "Não, reveja o jogo, Beppe".





Bergomi: "Ah, eu vi...".



