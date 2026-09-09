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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Capello e Bergomi, que duelo sobre a Inter: "Vai rever o jogo!"

Inter de Milão
Liga dos Campeões

Após Real Madrid x Inter 2 a 1, troca de farpas entre os dois comentaristas da Sky

Nas telas da Sky Sport, depois de Real Madrid 2 x 1 Inter na primeira rodada da fase de liga da Champions League, durante a análise foi ao ar um pequeno bate-boca entre Fabio Capello e Beppe Bergomi, que têm visões diferentes sobre a interpretação da partida por parte da Inter. A seguir, o bate-rebate, como publicado por FcInter1908.

  • Bergomi: "O Real Madrid tinha desfalques e fez as mudanças tarde, mas nas viradas de jogo a Inter aproveitou muito isso no primeiro tempo. Quero destacar a atuação de Diouf: finalmente a Inter tem um jogador de um contra um, se ele continuar com essa evolução. Foi muito bem. E o Carlos Augusto também chegou mais de uma vez à linha de fundo. O Real não concedia espaços pelo meio e depois defendia nos cruzamentos: a Inter tentou fazer o seu jogo, mas precisava ter ido melhor nas finalizações e na gestão da partida".


    Capello: "Beppe, ah não... Eles não fizeram mudanças de lado quando havia espaço para fazer isso e chegar rapidamente ao cruzamento perto da área".


    Bergomi: "Fizeram isso muitas vezes, mister".


    Capello: "Não, reveja o jogo, Beppe".


    Bergomi: "Ah, eu vi...".


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