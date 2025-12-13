Caos na turnê de Lionel Messi pela Índia! Evento tem cadeiras arremessadas e organizador preso
Cenas caóticas durante tour de Messi na Índia
A data inaugural da turnê de Messi pela Índia terminou em tumulto, com fãs decepcionados protestando contra a organização do evento. Cadeiras foram arrancadas e lançadas no gramado do Salt Lake Stadium, enquanto o público demonstrava revolta pela oportunidade limitada de ver o ídolo. Imagens da agência de notícias ANI mostraram torcedores que escalaram cercas para arremessar objetos no campo.
O principal organizador do evento, Satadru Dutta, foi detido por má gestão após o caos no estádio, e a ministra-chefe do estado de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, determinou a abertura de uma investigação de alto nível.
Messi está na Índia como parte da chamada “GOAT Tour 2025”, uma série de quatro etapas que inclui participação em shows, clínicas de futebol para jovens, um torneio de padel e o lançamento de iniciativas beneficentes em Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Nova Deli.
Reembolso a torcedores é cogitado
De acordo com relatos na Índia e nas redes sociais, o campeão da Copa do Mundo de 2022 deu uma volta pelo estádio acenando aos presentes, mas foi acompanhado de perto por um grande grupo de pessoas, o que acabou bloqueando a visão de muitos torcedores do ídolo da Argentina e do Inter Miami. Entre os que estavam ao lado de Messi, estavam os companheiros Rodrigo De Paul e Luis Suárez.
Informações publicadas pelo Khel Now no X indicam que Messi foi obrigado a “encurtar” a volta no estádio diante das vaias dirigidas a autoridades e políticos, e que os episódios seguintes resultaram em uma falha de segurança. O diretor-geral da polícia de Bengala Ocidental, Rajiv Kumar, afirmou à imprensa que os torcedores devem ser reembolsados.
“A ministra-chefe tomou conhecimento do incidente”, disse. “Houve clara má gestão por parte do comitê organizador. Os organizadores devem reembolsar os torcedores. Enquanto isso, peço que o público mantenha a calma. Já detivemos o organizador.”
Assista ao vídeo
Ministra-chefe pede desculpas a Messi
A ministra-chefe Mamata Banerjee se manifestou no X sobre o ocorrido: “Estou profundamente perturbada e chocada com a má gestão presenciada hoje no Salt Lake Stadium. Eu estava a caminho do estádio para participar do evento, junto de milhares de amantes do esporte e fãs que se reuniram para tentar ver seu jogador de futebol favorito, Lionel Messi.
“Peço sinceras desculpas a Lionel Messi, assim como a todos os amantes do esporte e seus fãs, pelo lamentável incidente. Estou constituindo um comitê de investigação… o comitê fará uma apuração detalhada, apontará responsabilidades e recomendará medidas para evitar que isso volte a acontecer.”
Um torcedor presente contou à ANI: “Só líderes e atores estavam em volta do Messi… então por que nos chamaram? Pagamos ingresso de 12 mil rúpias (R$ 717), mas nem conseguimos ver o rosto dele”.
Outro acrescentou: “Isso foi uma fraude completa. O Messi não foi exibido em momento algum. Apenas repórteres, policiais e líderes do TMC conseguiram vê-lo. Pagamos 5 mil rúpias (R$ 300) pelos ingressos, enquanto quem entrou de graça conseguiu ver o Messi e ir embora”.
Turnê de Messi pela Índia deve continuar
Os episódios lançam uma sombra sobre o que deveria ser uma celebração de um dos maiores jogadores de todos os tempos, justamente no estádio onde ele atuou em um amistoso em 2011, quando a Argentina venceu a Venezuela por 1 a 0. No sábado (13), Messi também participou virtualmente da inauguração de uma estátua sua de cerca de 21 metros de altura em Kolkata.
Ainda não há confirmação se os planos dos próximos eventos da turnê pela Índia serão alterados em função do incidente em Kolkata, enquanto as investigações sobre a má organização seguem em andamento. Aos 38 anos, Messi está previsto para disputar uma partida de futebol de society em Hyderabad ainda neste sábado, antes de visitar Mumbai no domingo (14) e Nova Deli na segunda-feira (15).