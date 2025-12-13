Caos na turnê de Lionel Messi pela Índia! Evento tem cadeiras arremessadas e organizador preso

A data inaugural da turnê de Messi pela Índia terminou em tumulto, com fãs decepcionados protestando contra a organização do evento. Cadeiras foram arrancadas e lançadas no gramado do Salt Lake Stadium, enquanto o público demonstrava revolta pela oportunidade limitada de ver o ídolo. Imagens da agência de notícias ANI mostraram torcedores que escalaram cercas para arremessar objetos no campo.

O principal organizador do evento, Satadru Dutta, foi detido por má gestão após o caos no estádio, e a ministra-chefe do estado de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, determinou a abertura de uma investigação de alto nível.

Messi está na Índia como parte da chamada “GOAT Tour 2025”, uma série de quatro etapas que inclui participação em shows, clínicas de futebol para jovens, um torneio de padel e o lançamento de iniciativas beneficentes em Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Nova Deli.