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arbeloa(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Caos no Troféu Costa del Sol: Arbeloa é expulso, o Fulham deixa o campo e abre mão dos pênaltis

Fulham
Malaga

Málaga-Fulham 2 a 2, depois acontece de tudo

Foi clamoroso o que aconteceu no Troféu Costa del Sol, torneio amistoso organizado pelo Málaga. Ao fim da partida entre Fulham e Málaga, encerrada em 2 a 2, o caos se instaurou: Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid e hoje no comando do clube inglês, foi expulso por reclamação após o apito final.


A decisão desencadeou uma reação em cadeia. Os jogadores do Fulham deixaram o gramado sem disputar os pênaltis, previstos para definir a equipe vencedora do troféu, entregando na prática o triunfo aos donos da casa.



  • Uma decisão que rapidamente tomou conta das redes sociais e sobre a qual o clube inglês quis esclarecer. Segundo o que foi publicado por Cronache di Spogliatoio, de fato, os pênaltis não teriam sido incluídos nos acordos anteriores à partida. Não só isso: disputá-los, sustenta o clube inglês, também teria representado o risco concreto de perder o voo de volta.


    Um desfecho totalmente fora dos padrões para um amistoso de verão, com o Fulham preferindo fazer as malas a recorrer à loteria dos pênaltis.

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