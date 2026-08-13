Caos no Troféu Costa del Sol: Arbeloa é expulso, o Fulham deixa o campo e abre mão dos pênaltis

Foi clamoroso o que aconteceu no Troféu Costa del Sol, torneio amistoso organizado pelo Málaga. Ao fim da partida entre Fulham e Málaga, encerrada em 2 a 2, o caos se instaurou: Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid e hoje no comando do clube inglês, foi expulso por reclamação após o apito final.
A decisão desencadeou uma reação em cadeia. Os jogadores do Fulham deixaram o gramado sem disputar os pênaltis, previstos para definir a equipe vencedora do troféu, entregando na prática o triunfo aos donos da casa.