Copa do Mundo feminina 2027 no Brasil: estádios, datas e mais informações

1950, 2014 e... 2027! O Brasil receberá, pela terceira vez, uma edição do torneio, sendo a primeira no futebol feminino

A Copa do Mundo feminina tem recebido maior atenção nos últimos anos e, pela primeira vez em 2027, será sediada em um país da América do Sul: a décima edição será no Brasil. A Fifa, organizadora do torneio, havia confirmado quatro declarações de interesse para sediar a competição de 2027, incluindo a do Brasil, como antecipado pela Ministra do Esporte, Ana Moser, no programa Sem Censura, da TV Brasil.

Após receber os quatro pedidos, a entidade enviou um Termo de Proposta, documento necessário para garantir o cumprimento dos princípios fundamentais do processo licitatório, aos interessados: Brasil; Bélgica, Alemanha e Holanda; África do Sul; Estados Unidos e México. No Congresso da Fifa desta sexta-feira (17), em Bangkok, Tailândia, a votação que decidiria entre a nação sul-americana e o trio europeu terminou com sucesso para o Brasil, por 119 votos a 78.

"Parabéns ao Brasil. Vamos agora organizar a melhor Copa do Mundo da história no Brasil", afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa, após o anúncio da edição inédita na América do Sul.

Foi a primeira vez que a Copa do Mundo feminina foi definida através do Congresso da Fifa com a participação de 211 associações, além de ser apenas a segunda edição em que a competição contará com 32 seleções na disputa. Abaixo, a GOAL apresenta as informações do maior torneio do futebol feminino marcado para 2027.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!