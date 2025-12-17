Candidato à presidência do Barcelona faz promessa de trazer Lionel Messi de volta: "Precisamos dele"

Ciria foi perguntado sobre Messi durante uma coletiva com os membros do clube e respondeu: "Já dissemos em 2021 que ele era a melhor ponte geracional em termos esportivos e um motor econômico. Precisamos de Leo Messi e faremos o que for preciso para trazê-lo de volta."

No entanto, Ciria não ofereceu qualquer esclarecimento sobre qual papel Messi poderia desempenhar. O jogador de 38 anos recentemente assinou uma prorrogação de contrato de três anos com o Inter Miami, da MLS, sugerindo que um retorno como jogador para ajudar o atual time de Hansi Flick é altamente improvável. No entanto, Messi afirmou repetidamente o desejo de voltar a Barcelona para viver com sua família quando seu tempo na MLS terminar. De fato, ele revelou o quanto sente falta de Barcelona após fazer uma viagem secreta de volta ao Camp Nou recentemente, postando no Instagram: "Ontem à noite voltei a um lugar que sinto falta com a alma. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, pois nunca consegui..."