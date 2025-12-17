Candidato à presidência do Barcelona faz promessa de trazer Lionel Messi de volta: "Precisamos dele"
Barcelona se prepara para as eleições
O Barcelona realizará eleições presidenciais em 2026, e Ciria se tornou o mais recente candidato a surgir. O financista anunciou a criação do "Moviment 42", sua plataforma eleitoral, em um evento que contou com cerca de 700 pessoas, de acordo com o jornal AS. Ciria prometeu ajudar a superar os contínuos problemas financeiros do clube e quer dar uma voz mais forte aos membros. Ele também insistiu que quer ver Messi retornar ao clube que deixou em 2021 e diz que ele ainda é necessário para o gigante catalão.
- Getty Images
"Precisamos de Messi" - Ciria faz promessa
Ciria foi perguntado sobre Messi durante uma coletiva com os membros do clube e respondeu: "Já dissemos em 2021 que ele era a melhor ponte geracional em termos esportivos e um motor econômico. Precisamos de Leo Messi e faremos o que for preciso para trazê-lo de volta."
No entanto, Ciria não ofereceu qualquer esclarecimento sobre qual papel Messi poderia desempenhar. O jogador de 38 anos recentemente assinou uma prorrogação de contrato de três anos com o Inter Miami, da MLS, sugerindo que um retorno como jogador para ajudar o atual time de Hansi Flick é altamente improvável. No entanto, Messi afirmou repetidamente o desejo de voltar a Barcelona para viver com sua família quando seu tempo na MLS terminar. De fato, ele revelou o quanto sente falta de Barcelona após fazer uma viagem secreta de volta ao Camp Nou recentemente, postando no Instagram: "Ontem à noite voltei a um lugar que sinto falta com a alma. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero um dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, pois nunca consegui..."
Ciria promete "soluções reais" para o Barça
Ciria também prometeu trazer soluções reais para os problemas financeiros contínuos do clube e destacou outras questões que quer resolver. Ele disse: "Somos uma candidatura para vencer as próximas eleições do Barça, claro que somos, mas acima de tudo queremos preservar o legado. Quando as coisas não estão funcionando, você tem que mudá-las, você tem que recomeçar. Não devemos nos prender a interesses pessoais ou posições arraigadas. Nosso movimento é o único que apresentou soluções reais. Devemos modernizar o clube com profissionais de verdade. Não somos algum tipo de farsa. Sinto-me expulso por preços proibitivos, pelos jogos de compra e download de ingressos, pela ausência de uma zona de torcedor dedicada e o maior movimento de associação esportiva do mundo, os clubes de apoio, porque agora eles não nos convêm. A dívida cresceu nos últimos anos, não aumentamos a receita apesar da inflação, e talvez por tudo isso, estas sejam as últimas eleições que experimentaremos como membros do Barça."
- Getty Images Sport
Messi participará no processo eleitoral do Barça
Resta saber se Messi expressará publicamente seu apoio a qualquer um dos candidatos à presidência do Barça. O vencedor da Copa do Mundo ainda estaria "muito, muito zangado" com Laporta sobre sua saída inesperada do clube em 2021, enquanto seu ex-companheiro, Xavi Hernández, já se voltou contra o atual presidente do Barcelona e mostrou seu apoio a Victor Font. No entanto, o nome de Messi ainda é provável de ser utilizado pelos candidatos enquanto continuam suas campanhas eleitorais. De fato, Font já admitiu "a primeira coisa que farei quando ganhar as eleições é pegar o telefone e ligar para Messi" se ele derrotar Laporta.