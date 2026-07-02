Campeonato Europeu Sub-19, Croácia x Itália AO VIVO

A seleção italiana Sub-19, comandada pelo técnico Alberto Bollini, busca sua segunda vitória na fase de grupos do Campeonato Europeu Sub-19 no País de Gales, após a vitória por 2 a 0 na estreia contra a Sérvia, para garantir a classificação para as semifinais. Para a Croácia, nossa adversária em Caernarfon, trata-se, por outro lado, de uma partida decisiva, já que sofreu uma derrota por 1 a 3 para a Ucrânia na estreia.
Campeonato Europeu Sub-19, 2ª rodada do Grupo B
CROÁCIA SUB-19 x ITÁLIA SUB-19
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