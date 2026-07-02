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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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Campeonato Europeu Sub-19, Croácia x Itália AO VIVO

EURO U19
Croatia U19
Italy U19

Acompanhe conosco a transmissão ao vivo do segundo jogo dos Azzurrini no Campeonato Europeu Sub-19

A seleção italiana Sub-19, comandada pelo técnico Alberto Bollini, busca sua segunda vitória na fase de grupos do Campeonato Europeu Sub-19 no País de Gales, após a vitória por 2 a 0 na estreia contra a Sérvia, para garantir a classificação para as semifinais. Para a Croácia, nossa adversária em Caernarfon, trata-se, por outro lado, de uma partida decisiva, já que sofreu uma derrota por 1 a 3 para a Ucrânia na estreia.


Campeonato Europeu Sub-19, 2ª rodada do Grupo B


CROÁCIA SUB-19 x ITÁLIA SUB-19

ARTILHEIROS:

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  • O PLACAR

    CROÁCIA SUB-19 x ITÁLIA SUB-19

    ARTILHEIROS:


    CROÁCIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. Técnico: Orescanin

    ITÁLIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Idrissou, Mosconi. Técnico: Bollini


    ÁRBITRO: Kooij


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