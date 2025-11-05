As camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026: Argentina, Alemanha, Espanha e outros têm uniformes revelados

Com o final do ano se aproximando, é impossível não se animar com a aproximação da Copa do Mundo. Aguente firme, pois não vai demorar muito para o pontapé inicial, em 11 de junho, do Mundial. A expectativa é que Estados Unidos, México e Canadá sejam palcos de uma das melhores edições da competição até agora.

Lionel Scaloni e a Argentina buscarão defender seu título da Copa do Mundo. A glória obtida no Qatar, em 2022, foi a terceira história de sucesso da Copa do Mundo para eles, quando Lionel Messi e companhia finalmente puseram as mãos no cobiçado troféu.

Antes da competição em 2026, algumas das maiores marcas, incluindo adidas, Nike, PUMA e outras, lançaram novos uniformes para um visual renovado no campo. Em 5 de novembro de 2025, a adidas lançou os uniformes de casa para 22 nações, incluindo Alemanha, Espanha, Bélgica, México e muitos mais. A coleção combina identidades visuais históricas e tradições de cada nação e as retrata em uma estética modernista e de vanguarda.

adidas

A ousada gama de camisas reflete o coração de cada nação por meio de combinações de cores e padrões que celebram aspectos fundamentais da identidade de cada país. Desde suas histórias ricas até paisagens famosas, arquitetura tradicional e designs icônicos de uniformes passados, cada camisa visa unir os fãs em torno de uma paixão compartilhada por sua nação.

Então, quer você vá assistir de casa, organizar uma festa para assistir com amigos ou viajar para assistir à Copa do Mundo pessoalmente, você precisa estar no clima. Deixe que GOAL revele todos os detalhes para que você possa se equipar para o grande torneio. A lista abaixo também mostra uniformes de países que não conseguiram vaga para a competição, como o caso, por exemplo, da Venezuela:

