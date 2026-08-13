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Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Real Madrid 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

Real Madrid
Real Madrid Femenino
CULTURE

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Real Madrid para a temporada 2026/27.

Os uniformes do Real Madrid para a temporada 2026-27, feitos pela adidas, trazem uma combinação bastante única de estreias históricas, uma estética inspirada no luxo e uma enorme celebração de aniversário.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Real Madrid para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Camisa 1 do Real Madrid para 2026-27: data de lançamento e preço

    Construída sobre a icônica base branca do clube, a camisa reúne fundamentos familiares com texturas refinadas e detalhes sutis, entregando um design pensado e moderno, ao mesmo tempo em que mantém a clareza que define o Real Madrid em casa.

    Detalhes em verde-escuro emolduram o design na gola e nos punhos das mangas, que incluem padronagem intrincada no tecido, inspirada na geometria dos diamantes e das pérolas presentes na coroa do clube, traduzindo artesanato e excelência em uma estética moderna de performance. As três listras da adidas nos ombros trazem um toque inesperado de rosa, conectando a camisa à identidade sazonal mais ampla, enquanto acrescentam energia ao visual geral.

    O uniforme já está disponível para compra, com preço inicial da camisa réplica adulta em torno de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Uniforme reserva do Real Madrid para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme reserva do Real Madrid para a temporada 2026-27 tem um design definido por uma base verde-escura e detalhes em off-white, reinterpretando uma combinação de cores usada no passado sob uma perspectiva moderna. Construída sobre uma base verde profunda e escura, a camisa apresenta um visual tonal definido por um padrão exclusivo desenvolvido especialmente. Uma característica marcante da camisa é a construção moderna da gola, finalizada com um refinado acabamento em off-white. Esse detalhe se estende aos punhos das mangas e aos detalhes nos ombros, onde as icônicas três listras da adidas criam contraste com a base mais escura, resultando em uma estética limpa e sofisticada.


  • Real Madrid 26/27 third kit adidas

    Terceiro uniforme do Real Madrid para 2026-27: data de lançamento e preço

    Apresentada pela adidas para a temporada 2026-27, a nova terceira camisa do Real Madrid traz uma base rosa intensa que celebra a torcida global do clube, ao mesmo tempo em que remete a uma combinação de cores recente e memorável. Produzido com texturas geométricas modernas inspiradas no artesanato artístico latino e incorporadas diretamente ao tecido, o design mistura tradição com estilo contemporâneo. Detalhes em off-white na gola V, nos punhos das mangas, no escudo do clube e nas icônicas três listras oferecem um contraste limpo e refinado com a base vibrante, completando a estética premium.


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