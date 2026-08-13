Camisa do Real Madrid 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

Construída sobre a icônica base branca do clube, a camisa reúne fundamentos familiares com texturas refinadas e detalhes sutis, entregando um design pensado e moderno, ao mesmo tempo em que mantém a clareza que define o Real Madrid em casa.

Detalhes em verde-escuro emolduram o design na gola e nos punhos das mangas, que incluem padronagem intrincada no tecido, inspirada na geometria dos diamantes e das pérolas presentes na coroa do clube, traduzindo artesanato e excelência em uma estética moderna de performance. As três listras da adidas nos ombros trazem um toque inesperado de rosa, conectando a camisa à identidade sazonal mais ampla, enquanto acrescentam energia ao visual geral.

O uniforme já está disponível para compra, com preço inicial da camisa réplica adulta em torno de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.



