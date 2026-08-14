O terceiro uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27 é um design inspirado pela cultura jovem, pelas instituições comunitárias e pelo espírito criativo que moldaram gerações em toda a Grande Manchester. Construída sobre uma base marfim, a camisa se inspira na rica identidade cultural da cidade, reunindo referências de herança e construção moderna em um design.
Um grafismo floral exclusivo percorre a camisa, com ilustrações de rosas desenhadas à mão integradas diretamente ao tecido. Inspirado em obras de arte encontradas em espaços comunitários e instituições culturais por toda Manchester, incluindo o Salford Lads and Girls Club, o padrão acrescenta profundidade sutil à camisa, ao mesmo tempo em que cria uma identidade visual distinta enraizada na cidade.
Detalhes em vinho intenso aparecem no logo da adidas, na execução do escudo do diabo do clube, na gola e nos acabamentos das mangas, inspirando-se na arquitetura de tijolos vermelhos que caracteriza muitos dos edifícios históricos de Manchester. Acentos verdes contrastantes aparecem nas três listras da adidas, em referência às distintas portas verdes encontradas por toda a cidade, incluindo as do icônico Salford Lads and Girls Club.