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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Camisa do Manchester United 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para a temporada 2026-27.

Manchester United e adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, resgatando um visual clássico inspirado nas icônicas camisas do United dos anos 1970.

A nova camisa mistura elementos retrô com tecnologia moderna de desempenho, com o retorno da gola polo, detalhes listrados e referências sutis ao histórico título da Copa Doméstica de 1977 do United.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do Manchester United, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Uniforme 1 do Manchester United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular da adidas do Manchester United para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

    A camisa titular do Manchester United para 2026-27 vê a adidas revisitar uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

    Uma base vermelha limpa é combinada com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United dos anos 1970. O design faz referência especificamente ao uniforme usado durante o triunfo do clube na Domestic Cup de 1977, com 2026 marcando o 50º aniversário desse sucesso.

    As três listras brancas e a marca da adidas se destacam fortemente sobre a base vermelha, enquanto detalhes em preto são integrados de forma sutil por toda a camisa para manter a paleta de cores tradicional do clube.

    Uma das adições de destaque é a inscrição “United” colocada na parte de trás da gola, reforçando a identidade e a tradição do clube.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Camisa 2 do Manchester United 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Manchester United para 2026=27 revisita uma das identidades de visitante mais icônicas do clube sob uma perspectiva moderna. Construída sobre uma base azul royal marcante, a camisa reúne elementos familiares com texturas refinadas e detalhes sutis, entregando um design que parece pensado e moderno, ao mesmo tempo em que mantém a clareza e a confiança há muito associadas ao Manchester United fora de casa.

    Um elemento central da camisa é o gráfico listrado tonal desenvolvido que percorre todo o tecido, acrescentando profundidade e movimento ao design, ao mesmo tempo em que faz referência aos históricos uniformes azuis de visitante do clube. Os detalhes em vermelho e branco emolduram o visual na gola em V e nos punhos das mangas, criando um contraste marcante contra a base azul profunda, ao mesmo tempo em que permanecem fiéis à identidade central do Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Terceira camisa do Manchester United 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27 é um design inspirado pela cultura jovem, pelas instituições comunitárias e pelo espírito criativo que moldaram gerações em toda a Grande Manchester. Construída sobre uma base marfim, a camisa se inspira na rica identidade cultural da cidade, reunindo referências de herança e construção moderna em um design.

    Um grafismo floral exclusivo percorre a camisa, com ilustrações de rosas desenhadas à mão integradas diretamente ao tecido. Inspirado em obras de arte encontradas em espaços comunitários e instituições culturais por toda Manchester, incluindo o Salford Lads and Girls Club, o padrão acrescenta profundidade sutil à camisa, ao mesmo tempo em que cria uma identidade visual distinta enraizada na cidade.

    Detalhes em vinho intenso aparecem no logo da adidas, na execução do escudo do diabo do clube, na gola e nos acabamentos das mangas, inspirando-se na arquitetura de tijolos vermelhos que caracteriza muitos dos edifícios históricos de Manchester. Acentos verdes contrastantes aparecem nas três listras da adidas, em referência às distintas portas verdes encontradas por toda a cidade, incluindo as do icônico Salford Lads and Girls Club.


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