O uniforme titular do Manchester City para 2026-27 se afasta da abordagem tradicional de tom sólido para apresentar um gradiente distinto em azul-celeste. Desvanecendo suavemente de um tom mais escuro nos ombros até o branco na barra inferior, o design foi pensado para representar uma linha do tempo visual dos vários tons de azul-celeste que o clube usou ao longo de sua história.

Ele é bem emoldurado por uma gola branca nítida e punhos das mangas na mesma cor, e finalizado com um escudo monocromático do clube em prata metálica e a marca do patrocinador combinando, para enfatizar um tema de progressão moderna.

O uniforme réplica custa £ 85, com a versão autêntica disponível por £ 125.











