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Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Manchester City 2026-27: novos uniformes titular, reserva, terceiro e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Novos uniformes do Manchester City para 2026-27 são revelados

O tema central que conecta a coleção de uniformes do Manchester City para 2026-27 é “Not Your Typical City”. A PUMA e o clube estão usando esse tema de campanha para desafiar os designs tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e de fazer as coisas de forma diferente.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Uniforme 1 do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Manchester City para 2026-27 se afasta da abordagem tradicional de tom sólido para apresentar um gradiente distinto em azul-celeste. Desvanecendo suavemente de um tom mais escuro nos ombros até o branco na barra inferior, o design foi pensado para representar uma linha do tempo visual dos vários tons de azul-celeste que o clube usou ao longo de sua história.

    Ele é bem emoldurado por uma gola branca nítida e punhos das mangas na mesma cor, e finalizado com um escudo monocromático do clube em prata metálica e a marca do patrocinador combinando, para enfatizar um tema de progressão moderna.

    O uniforme réplica custa £ 85, com a versão autêntica disponível por £ 125.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Uniforme reserva do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    Preto e amarelo vibrantes, finalizado com um enxame de abelhas operárias, este uniforme é construído em torno de um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade: a abelha de Manchester. A abelha está nas ruas de Manchester muito antes de estar em uma camisa de futebol, como um símbolo do trabalho duro, da união e da resiliência que definem a cidade. O uniforme visitante de 2026-27 a coloca em destaque, com um design que transmite o barulho da torcida visitante e a identidade das ruas de casa.


  • Manchester City 26-27 third kitPUMA

    Terceira camisa do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    Pela primeira vez no futebol profissional, os torcedores receberam o poder de criar um uniforme usando IA, com o design vencedor criado por um fã programado para ser usado em campo nesta temporada. O terceiro uniforme de 2026-27 foi criado usando o PUMA AI Creator, uma ferramenta personalizada de IA generativa que transforma comandos escritos em designs de uniformes em questão de segundos.

    Lançado em dezembro de 2024, o AI Creator colocou uma influência criativa tangível nas mãos dos torcedores por meio de comandos e ferramentas de edição intuitivas, sem necessidade de experiência em design. Cityzens de mais de 200 países apresentaram sua visão de como o terceiro uniforme deveria ser, resultando em mais de 180.000 camisas exclusivas.


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