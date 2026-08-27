O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes 1 e 2 para a temporada 2026-27 após o reencontro do clube com a adidas. A nova camisa 1 do Liverpool resgata as icônicas três listras em Anfield, enquanto o novo uniforme 2 se inspira em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco limpo e detalhes em vermelho e cinza.
GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração de design e onde os torcedores podem comprá-los.