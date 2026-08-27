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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Liverpool 2026-27: novos uniformes titular, reserva, terceiro e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Liverpool FC Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para a temporada 2026-27.

O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes 1 e 2 para a temporada 2026-27 após o reencontro do clube com a adidas. A nova camisa 1 do Liverpool resgata as icônicas três listras em Anfield, enquanto o novo uniforme 2 se inspira em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco limpo e detalhes em vermelho e cinza.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração de design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Camisa 1 do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular da adidas do Liverpool para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 19 de maio de 2026.

    Inspirado na clássica camisa titular do Liverpool FC da adidas de 1989-91, imediatamente reconhecível por seu padrão geométrico dinâmico, e usada durante um período vitorioso do clube, quando a equipe de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90. O novo design celebra um período marcante na história do clube. A base em vermelho-escuro ganha destaque com um gráfico contemporâneo em toda a peça, ecoando diretamente a linguagem visual do modelo original do fim dos anos 80, ao mesmo tempo em que introduz uma execução mais nítida e moderna.

    Os detalhes em branco no logo da adidas, no escudo do clube e nos acabamentos reforçam a estética clássica, enquanto a estampa reimaginada em toda a peça transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 80.

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    Segundo uniforme do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Liverpool para 2026-27 foi oficialmente revelado pela adidas, com inspiração nas icônicas camisas de visitante do clube de meados da década de 1980.

    Sobre uma base branca nítida, a camisa traz detalhes em vermelho e cinza, enquanto o retorno do logo Trefoil da adidas aparece ao lado de um escudo retrô do Liver bird, dando continuidade à estética retrô introduzida com a nova parceria com a adidas.

    Um padrão sutil incorporado ao tecido foi inspirado em históricos ingressos de partidas em Anfield, em homenagem a gerações de torcedores do Liverpool.

    Para a camisa 2 que vinha sendo especulada, a adidas mistura apelo de streetwear com referências históricas sutis, principalmente ao trocar seu logo de performance padrão pelo lendário Trefoil da adidas. Voltando a uma base branca limpa, em vez de um tom off-white, a camisa traz logos em bordô e é destacada por um acabamento listrado em vermelho, branco e cinza na gola e nos punhos das mangas.

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    Terceiro uniforme do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Liverpool para a temporada 2026-27 tem um design ousado inspirado na rica herança europeia do clube e em algumas das noites mais memoráveis da história de Anfield. Combinando uma estética preta ultrassofisticada com detalhes metálicos e inovação moderna de desempenho, a camisa foi criada para celebrar a atmosfera única criada pelos torcedores do Liverpool sob as luzes em dias de jogos europeus.

    Construída sobre uma elegante base preta, a camisa combina tons profundos de preto com detalhes em bordô intenso e acabamentos em prata fosca por toda a peça. A paleta escura cria um visual sofisticado e contemporâneo, ao mesmo tempo em que reflete a atmosfera dos jogos noturnos sob os refletores do estádio.

    Um elemento de destaque do design é sua sutil estampa técnica em toda a superfície, que cria textura e movimento na camisa. Inspirado na energia coletiva e no impacto visual dos torcedores do Liverpool durante partidas europeias, o padrão gráfico serve como uma homenagem aos fãs cujas vozes e presença ajudaram a definir algumas das maiores noites do clube.

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