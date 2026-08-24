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Camisa do Bayern de Munique 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, além do uniforme de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Bayern Munich

Bayern lança camisa 1 para 2026-27 antes de duelo com o PSG, com Kane à frente da campanha

O Bayern de Munique apresentou oficialmente seu uniforme titular para 2026-27, com Harry Kane à frente do lançamento antes de uma grande noite europeia. Desenvolvido pela Adidas, o novo modelo reforça a identidade icônica em vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que traz um toque mais marcante e moderno, feito para o maior palco.

Revelado poucos dias antes de um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o uniforme é apresentado como um símbolo da “confiança” e da “mentalidade vencedora” do Bayern na busca por mais títulos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber, incluindo data de lançamento, preço e detalhes do design.

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    Uniforme 1 do Bayern de Munique para 2026-27: data de lançamento e preço

    Em termos de design, o Bayern segue firmemente fiel ao seu DNA. A camisa traz a clássica base vermelha do clube combinada com detalhes em branco, valorizada por listras verticais sutis que acrescentam profundidade sem sobrecarregar o visual.

    Um caimento enxuto e atlético reforça suas credenciais para o jogo, enquanto a estética geral é limpa, moderna e feita para render no mais alto nível. O resultado é um uniforme que equilibra tradição e inovação, um tema recorrente nos lançamentos recentes do Bayern, ao mesmo tempo em que mantém a identidade marcante e inconfundível associada ao gigante da Bundesliga.

    Também há toques premium em toda a peça, com acabamentos e detalhes refinados dando à camisa um ar mais contemporâneo, garantindo que ela se destaque sob os refletores nas maiores noites da Europa.

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    Camisa 2 do Bayern de Munique 2026-27: data de lançamento e preço

    O design do novo uniforme 2 do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 é marcado pela nostalgia, com inspiração em alguns dos uniformes 2 mais icônicos do clube nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Construída sobre uma base branca nítida, a camisa remete à identidade clássica dos uniformes fora de casa do Bayern, celebrando uma era em que o clube se consolidou entre a elite da Europa.

    Uma característica marcante da camisa é a gola em estilo polo, finalizada com detalhes em vermelho e azul-marinho. Esse elemento de inspiração retrô presta homenagem a silhuetas históricas usadas durante alguns dos anos mais vitoriosos do Bayern, trazendo uma sensação de familiaridade, agora reinterpretada para o futebol moderno.


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    Terceira camisa do Bayern de Munique para 2026-27: data de lançamento e preço

    Apresentada em uma colorway de base escura, a terceira camisa do Bayern de Munique para 2026-27 tem detalhes vibrantes em vermelho e combina uma narrativa inspirada na herança com uma estética contemporânea. As três listras da adidas, o logo da adidas e o escudo do FC Bayern são executados em vermelho marcante, proporcionando um contraste impressionante com a base escura. Uma construção personalizada de gola e punhos da temporada, com um detalhe de acabamento FCBM, completa o visual e reforça a identidade distinta da camisa.

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