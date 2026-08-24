O Bayern de Munique apresentou oficialmente seu uniforme titular para 2026-27, com Harry Kane à frente do lançamento antes de uma grande noite europeia. Desenvolvido pela Adidas, o novo modelo reforça a identidade icônica em vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que traz um toque mais marcante e moderno, feito para o maior palco.

Revelado poucos dias antes de um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o uniforme é apresentado como um símbolo da “confiança” e da “mentalidade vencedora” do Bayern na busca por mais títulos.

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