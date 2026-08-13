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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Camisa do Barcelona 2026-27: novas camisas titular, reserva, terceira e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Barcelona para a temporada 2026-27.

A temporada 2026-27 será marcante para o FC Barcelona dentro e fora de campo. A expectativa é que o reformado Spotify Camp Nou atinja sua capacidade total de 105.000 pessoas até abril de 2027, tornando-se o maior estádio com assentos da Europa. É uma narrativa que parece ter inspirado os criadores de uniformes da Nike, com os novos designs vazados sendo exibidos globalmente.

Deixe a GOAL trazer para você todos os detalhes sobre os uniformes do Barcelona para 2026-27, quando devem ser lançados e quanto vão custar.


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    Camisa 1 do Barcelona 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 1 do Barcelona para 2026-27 homenageia a tradicional identidade blaugrana do clube com um inteligente toque arquitetônico inspirado nos painéis renovados da fachada do Camp Nou. A camisa apresenta o clássico desenho do clube com quatro listras verticais, remetendo ao icônico uniforme 1 de 2006/07. Mas eleva o visual ao introduzir um complexo degradê tonal de cores. O design é emoldurado por detalhes em Blackened Blue escuro nos punhos e por uma gola elegante, semi-hexagonal.



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    Camisa reserva do Barcelona 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme do Barcelona para 2026-27 é inspirado no universo estético da marca Kobe. Ele tem o preto como cor predominante, símbolo da determinação e da intensidade competitiva que definem tanto o FC Barcelona quanto a marca Kobe Bryant. A cor é combinada com um degradê gradual para o roxo na parte inferior da camisa, uma cor intimamente associada à carreira esportiva de Bryant. Os detalhes em dourado refletem a busca constante por grandes desafios e troféus, enquanto uma série de elementos gráficos incorpora referências sutis à identidade da marca Kobe Bryant.


  • Barca 2026-27 third kitNike

    Terceiro uniforme do Barcelona para 2026-27: data de lançamento e preço

    Lançado pela Nike em agosto de 2026, o terceiro uniforme do Barcelona para 2026-27 presta homenagem aos icônicos designs em verde-azulado do clube em meados dos anos 1990, buscando inspiração especificamente na memorável camisa reserva da Kappa de 1996-97. A camisa apresenta uma base limpa em "Green Frost", combinada com uma metade em "Dusty Cactus" ligeiramente mais escura, dividida ao centro por um marcante padrão vertical em zigue-zague.

    Uma gola V contrastante em "Loyal Blue", estampada com "BARÇA" na parte interna da gola, é complementada por punhos das mangas na mesma cor e pelo Swoosh da Nike em azul, contornado em vibrante "Gym Red", mesclando com naturalidade a herança nostálgica dos anos 90 com uma estética contemporânea e elegante.


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