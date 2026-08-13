A temporada 2026-27 será marcante para o FC Barcelona dentro e fora de campo. A expectativa é que o reformado Spotify Camp Nou atinja sua capacidade total de 105.000 pessoas até abril de 2027, tornando-se o maior estádio com assentos da Europa. É uma narrativa que parece ter inspirado os criadores de uniformes da Nike, com os novos designs vazados sendo exibidos globalmente.

Deixe a GOAL trazer para você todos os detalhes sobre os uniformes do Barcelona para 2026-27, quando devem ser lançados e quanto vão custar.



