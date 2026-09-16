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Aston Villa home kit 1adidas

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Camisa do Aston Villa 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, além dos uniformes de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27.

Com a adidas levando o design dos uniformes do Aston Villa para um caminho ousado e inspirado no retrô para a temporada 2026-27, o Aston Villa tem muito com que se empolgar para a próxima campanha.

De visuais de mandante inspirados no arquivo a chamativos uniformes reserva e terceiro uniforme, GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos kits do Villa, incluindo a inspiração de design, as datas previstas de lançamento, os preços e onde comprar o material mais recente.



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Uniforme 1 do Aston Villa para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27 homenageia os designs em grená e azul mais incomuns do clube, que surgiram na década de 1960. Inspirado nos uniformes do arquivo, dos anos 1960 aos anos 2010, o novo design oferece um visual limpo e elegante, marcando uma mudança em relação aos uniformes titulares com mangas raglã que o Villa tem usado na era moderna, geralmente finalizados com detalhes em dourado. 

    O lançamento do uniforme é acompanhado por um curta-metragem inspirado no design da camisa, baseado em um formato de documentário icônico ao estilo Pathe dos anos 60, imediatamente reconhecível por sua narração tradicional, estrutura dinâmica e estética. O filme capta a energia positiva em torno do clube, com foco nos jogadores se preparando para a próxima temporada no centro de treinamento, com a participação de jogadores do elenco principal, do técnico Unai Emery e de lendas do clube, além de fazer uma referência apropriada às glórias europeias do passado. 

    O uniforme estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 28 de maio, com preço inicial da camisa réplica adulta em torno de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Camisa 2 do Aston Villa para 2026-27: data de lançamento e preço

    O design do uniforme 2 do Aston Villa para 2026-27 está se inspirando nos icônicos postes a gás encontrados ao redor do Villa Park. O uniforme todo preto traz um motivo de poste a gás, criando um visual sutil, mas marcante, para quando o time atuar fora de casa na próxima campanha. O logo trefoil da adidas Originals e as três listras da marca aparecem em detalhes dourados, ao lado de um escudo especial em que o emblema do Leão e a estrela pela conquista da Copa dos Campeões da Europa de 1982 aparecem sem o escudo tradicional. 


  • Aston Villa 2026-27 third kit adidas

    Terceira camisa do Aston Villa para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Aston Villa para 2026/27, da adidas, tem uma base suave em "Glow Blue", adornada com um gráfico tonal e intrincado em espiral, inspirado nos famosos padrões de mosaico de alvenaria da Holte End, em Villa Park. O acabamento traz detalhes clássicos em grená ao longo da gola careca, dos punhos das mangas e das listras nos ombros.

    A camisa é finalizada com o logo central da adidas, o escudo moderno do Villa e uma ilustração grená da Holte End abaixo da gola traseira. Shorts bordô (grená) com detalhes em azul e meias grenás completam o uniforme.


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