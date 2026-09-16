O novo uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27 homenageia os designs em grená e azul mais incomuns do clube, que surgiram na década de 1960. Inspirado nos uniformes do arquivo, dos anos 1960 aos anos 2010, o novo design oferece um visual limpo e elegante, marcando uma mudança em relação aos uniformes titulares com mangas raglã que o Villa tem usado na era moderna, geralmente finalizados com detalhes em dourado.

O lançamento do uniforme é acompanhado por um curta-metragem inspirado no design da camisa, baseado em um formato de documentário icônico ao estilo Pathe dos anos 60, imediatamente reconhecível por sua narração tradicional, estrutura dinâmica e estética. O filme capta a energia positiva em torno do clube, com foco nos jogadores se preparando para a próxima temporada no centro de treinamento, com a participação de jogadores do elenco principal, do técnico Unai Emery e de lendas do clube, além de fazer uma referência apropriada às glórias europeias do passado.

O uniforme estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 28 de maio, com preço inicial da camisa réplica adulta em torno de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.











