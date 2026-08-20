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Aston Villa home kit 1adidas

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Camisa do Aston Villa 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27.

Os primeiros detalhes dos uniformes do Aston Villa para 2026-27 começaram a surgir, com a adidas adotando caminhos ousados e bem retrô para a próxima temporada do Villa.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Aston Villa para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Camisa 1 do Aston Villa para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27 homenageia os desenhos mais incomuns em grená e azul do clube, que surgiram na década de 1960. Inspirado nos uniformes do arquivo entre as décadas de 1960 e 2010, o novo design oferece um visual limpo e elegante, marcando uma mudança em relação aos uniformes titulares com mangas raglan que o Villa tem usado na era moderna, geralmente finalizados com detalhes em dourado. 

    O lançamento do uniforme é acompanhado por um curta-metragem inspirado no design da camisa, baseado em um formato icônico de documentário no estilo Pathe dos anos 1960, instantaneamente reconhecível por sua narração tradicional, estrutura em ritmo acelerado e estética. O filme captura a energia positiva em torno do clube, com foco nos jogadores se preparando para a próxima temporada no centro de treinamento, com a participação de jogadores do time principal, do técnico Unai Emery e de lendas do clube, além de fazer uma referência apropriada às glórias europeias do passado. 

    O uniforme estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 28 de maio, com preço inicial da camisa réplica adulta em torno de £80 e da versão autêntica de jogador a partir de £110.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Camisa 2 do Aston Villa para 2026-27: data de lançamento e preço

    O design do uniforme 2 do Aston Villa para 2026-27 está se inspirando nos icônicos postes de gás encontrados ao redor do Villa Park. O uniforme totalmente preto apresenta um motivo de poste de gás, criando um visual sutil, mas marcante, para quando o time atuar fora de casa na próxima temporada. O logo trefoil da adidas Originals e as três listras da marca aparecem em detalhes dourados, ao lado de um escudo especial em que o emblema do Leão e a estrela pela conquista da Copa dos Campeões da Europa de 1982 aparecem sem o escudo tradicional. 


  • Terceiro uniforme do Aston Villa para 2026-27: data de lançamento e preço

    Segundo informações, o contraste entre o Aston Villa away kit e o third kit, entre escuro e claro, visto nesta temporada, vai permanecer.

    Espera-se que o third kit tenha uma base branca/azul-claro, ou muito azul-claro, com um padrão em espiral incorporado, inspirado nos portões do Villa Park. Foi sugerido que o logo Trefoil da adidas será substituído pela versão "montanha" de três listras, que ficará de forma única acima do escudo colorido do clube, em posição centralizada.

    Esperamos um cronograma de lançamento do third kit semelhante ao do away kit, portanto no fim de julho/início de agosto, e a estimativa é de que custe a partir de £ 80 na camisa réplica e a partir de £ 110 na versão autêntica.

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