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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa da Juventus 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, além dos uniformes de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para a temporada 2026-27.

Juventus e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta as clássicas listras pretas e brancas, com alguns toques adicionais.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Uniforme 1 da Juventus para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 1 da Juventus para 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que definiu as eras mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais de "código de barras" da temporada anterior, este uniforme se concentra em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design tem como base uma gola polo retrô dobrável em branco puro, que confere à camisa uma estética refinada e de alta moda, pensada para parecer tão elegante nas ruas de Turim quanto no gramado do Allianz Stadium.

    A característica definidora do uniforme deste ano é o uso marcante de detalhes em dourado metálico, substituindo os destaques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado brilhante é aplicado ao escudo simplificado em "J" da Juventus, ao logo de performance da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso com a base monocromática.


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    Segundo uniforme da Juventus para 2026-27: data de lançamento e preço

    Antes de o preto e branco se tornarem sinônimo da Juventus, havia o rosa. Usada pelo clube em seus primeiros anos, a cor segue como um dos capítulos mais marcantes da história da Juventus. Para a temporada 2026-27, a adidas e a Juventus revelaram um uniforme reserva moderno que homenageia as origens do clube com uma base rosa suave e um sutil padrão de zebra aplicado ao tecido. A camisa traz detalhes em preto no colarinho e nos punhos das mangas.


  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Terceira camisa da Juventus para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme da Juventus para a temporada 2026-27 se inspira no nome em latim do clube, iuventus, que significa "juventude". Desenvolvido em torno do tema "Juventude Desde 1897", o design reflete uma interpretação moderna da identidade da Juventus. Uma base preta é combinada com gráficos tonais de chamas e detalhes em dourado, enquanto elementos visuais inspirados no Y2K trazem um toque contemporâneo à camisa. Integrado ao tecido técnico, o gráfico adiciona textura e movimento à silhueta.


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