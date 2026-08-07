O uniforme 1 da Juventus para 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que definiu as eras mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais de "código de barras" da temporada anterior, este uniforme se concentra em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design tem como base uma gola polo retrô dobrável em branco puro, que confere à camisa uma estética refinada e de alta moda, pensada para parecer tão elegante nas ruas de Turim quanto no gramado do Allianz Stadium.

A característica definidora do uniforme deste ano é o uso marcante de detalhes em dourado metálico, substituindo os destaques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado brilhante é aplicado ao escudo simplificado em "J" da Juventus, ao logo de performance da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso com a base monocromática.



