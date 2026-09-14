O tema central da coleção de uniformes da Inter de Milão para 2026-27 gira em torno de 'Made of Milano', misturando a elegância sartorial profundamente enraizada da cidade com subculturas esportivas distintas e a nostalgia da era de ouro dos anos 90.

A Nike e o clube se afastaram dos padrões abstratos e experimentais dos últimos anos para ancorar a identidade desta temporada no tecido cultural de Milão e na herança do clube.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular da Inter de Milão para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.