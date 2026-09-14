Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa da Inter de Milão 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Inter de Milão
Inter

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Inter de Milão para a temporada 2026-27.

O tema central da coleção de uniformes da Inter de Milão para 2026-27 gira em torno de 'Made of Milano', misturando a elegância sartorial profundamente enraizada da cidade com subculturas esportivas distintas e a nostalgia da era de ouro dos anos 90.

A Nike e o clube se afastaram dos padrões abstratos e experimentais dos últimos anos para ancorar a identidade desta temporada no tecido cultural de Milão e na herança do clube.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular da Inter de Milão para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Camisa 1 da Inter de Milão 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 1 da Inter de Milão para 2026-27 é definido por uma combinação das cores preto e azul Lyon, em homenagem à histórica camisa de 1998 da Inter, enquanto os detalhes em dourado universitário remetem ao amarelo do swoosh da Nike e do escudo do clube daquele uniforme icônico.

    A reintrodução da gola traz de volta um toque de tradição em uma silhueta contemporânea, enquanto, na parte interna, o Inner Pride traz a inscrição 'Made of Milano', um conceito que destaca o vínculo inquebrável entre a Inter e a cidade. Esse conceito também se reflete nos detalhes gráficos do uniforme, com as bordas das listras finalizadas em um estilo inspirado no corte de tesouras de alfaiate, uma referência direta à tradição de alfaiataria e manufatura de Milão.

    O uniforme réplica custa £ 89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 134,99.

  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    Camisa 2 da Inter de Milão 2026-27: data de lançamento e preço

    A Inter de Milão está adotando uma abordagem inesperada para o uniforme reserva de 2026-27, buscando inspiração no maior passatempo dos Estados Unidos. Criado com a Nike, o uniforme reinterpreta elementos clássicos do design do beisebol, das listras azuis finas à gola contrastante, por meio da identidade da própria Inter, resultando em uma camisa que se encaixa tanto no streetwear quanto em campo. 

    A coleção também marca uma estreia para o clube em seus mais de 100 anos de história. Em vez de seu escudo tradicional, a Inter apresenta um ousado monograma "IM", inspirado nas letras grandes há muito associadas aos uniformes de beisebol, dando a um dos distintivos mais reconhecíveis do futebol um tratamento renovado e voltado para a moda. 


  • Inter Milan 2026-27 third kitNike

    Terceira camisa da Inter de Milão 2026-27: data de lançamento e preço

    Para o terceiro uniforme, a Nike está recorrendo ao passado lendário do clube ao buscar inspiração na era Ronaldo de 1997-98. A paleta de cores é centrada em cinza Iron Grey, preto e amarelo Tour Yellow, uma combinação que foi icônica no fim dos anos 90. O uniforme traz uma faixa horizontal central na parte da frente, reproduzindo os aros em cinza e preto do design original da Umbro.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google