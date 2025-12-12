Câmera de juiz flagra reclamação em inglês de Lionel Messi em jogo do Inter Miami

Messi, ao lado da esposa Antonela e de seus três filhos, se estabeleceu rapidamente no sul da Flórida. Ele aprimorou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos. Tendo inspirado o Inter Miami em conquistas na Leagues Cup e no Supporters’ Shield, o 47º troféu do camisa 10 foi obtido ao saborear um histórico sucesso na MLS.

Como capitão dos Herons, uma das responsabilidades de Messi é interagir com os oficiais de partida. Há muitos companheiros de equipe que estão felizes em falar por ele, mas o veterano de 38 anos também quer transmitir sua mensagem.

Filmagens da final da MLS contra o Vancouver mostraram que Messi pode se expressar em inglês quando necessário. Ele é visto debatendo uma decisão ao perguntar: “Sem falta?”