Câmera de juiz flagra reclamação em inglês de Lionel Messi em jogo do Inter Miami
A carreira de Messi: Do Barcelona ao Inter Miami
Lionel Messi passou 21 anos vinculado aos gigantes da La Liga, o Barcelona, tendo se juntado às suas categorias de base quando adolescente. O argentino, durante sua passagem pelo clube, reescreveu os livros de recordes na Catalunha e se tornou o maior jogador da história da equipe.
Ele se dirigiu ao Paris Saint-Germain como agente livre em 2021, mas passou apenas dois anos na capital francesa. Após suportar um período de altos e baixos no Parc des Princes, ele perseguiu o "sonho americano" ao aceitar uma oferta de David Beckham no Inter Miami.
Messi é flagrado na câmera do árbitro falando inglês
O 47º troféu: Messi é o jogador mais condecorado de todos os tempos
Messi, ao lado da esposa Antonela e de seus três filhos, se estabeleceu rapidamente no sul da Flórida. Ele aprimorou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos. Tendo inspirado o Inter Miami em conquistas na Leagues Cup e no Supporters’ Shield, o 47º troféu do camisa 10 foi obtido ao saborear um histórico sucesso na MLS.
Como capitão dos Herons, uma das responsabilidades de Messi é interagir com os oficiais de partida. Há muitos companheiros de equipe que estão felizes em falar por ele, mas o veterano de 38 anos também quer transmitir sua mensagem.
Filmagens da final da MLS contra o Vancouver mostraram que Messi pode se expressar em inglês quando necessário. Ele é visto debatendo uma decisão ao perguntar: “Sem falta?”
- AFP
Mais três anos! Messi assinou extensão de contrato com o Inter Miami
Messi claramentenão está confiante o suficiente para realizar entrevistasem inglês, mas sabe o suficiente para se virar. Ele também tem vários anos em Miami para ampliar seu vocabulário.
Recentemente ele estendeu seu contrato com os Herons até 2028, o que o levará a jogar até os 41 anos de idade. Mais troféus serão perseguidos nesse período, e há a expectativa que ele faça parte da defesa do título da Copa do Mundo da Argentina nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.