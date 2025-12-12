+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Chris Burton

Câmera de juiz flagra reclamação em inglês de Lionel Messi em jogo do Inter Miami

O astro argentino vem atuando nos Estados Unidos desde 2023 e faz parte de uma grande comunidade de fala espanhola em Miami, mas claramente tem trabalhado para se tornar bilíngue. Ele foi capturado falando inglês em imagens obtidas pelo árbitro da partida durante a final da MLS de 2025

  • A carreira de Messi: Do Barcelona ao Inter Miami

    Lionel Messi passou 21 anos vinculado aos gigantes da La Liga, o Barcelona, tendo se juntado às suas categorias de base quando adolescente. O argentino, durante sua passagem pelo clube, reescreveu os livros de recordes na Catalunha e se tornou o maior jogador da história da equipe.

    Ele se dirigiu ao Paris Saint-Germain como agente livre em 2021, mas passou apenas dois anos na capital francesa. Após suportar um período de altos e baixos no Parc des Princes, ele perseguiu o "sonho americano" ao aceitar uma oferta de David Beckham no Inter Miami.

  • Messi é flagrado na câmera do árbitro falando inglês

  • O 47º troféu: Messi é o jogador mais condecorado de todos os tempos

    Messi, ao lado da esposa Antonela e de seus três filhos, se estabeleceu rapidamente no sul da Flórida. Ele aprimorou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos. Tendo inspirado o Inter Miami em conquistas na Leagues Cup e no Supporters’ Shield, o 47º troféu do camisa 10 foi obtido ao saborear um histórico sucesso na MLS.

    Como capitão dos Herons, uma das responsabilidades de Messi é interagir com os oficiais de partida. Há muitos companheiros de equipe que estão felizes em falar por ele, mas o veterano de 38 anos também quer transmitir sua mensagem.

    Filmagens da final da MLS contra o Vancouver mostraram que Messi pode se expressar em inglês quando necessário. Ele é visto debatendo uma decisão ao perguntar: “Sem falta?”

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    Mais três anos! Messi assinou extensão de contrato com o Inter Miami

    Messi claramentenão está confiante o suficiente para realizar entrevistasem inglês, mas sabe o suficiente para se virar. Ele também tem vários anos em Miami para ampliar seu vocabulário.

    Recentemente ele estendeu seu contrato com os Herons até 2028, o que o levará a jogar até os 41 anos de idade. Mais troféus serão perseguidos nesse período, e há a expectativa que ele faça parte da defesa do título da Copa do Mundo da Argentina nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

