Andrea Cambiaso, ala defensivo da Juventus, falou em entrevista coletiva em Perth, na Austrália, na véspera do Derby d'Italia em amistoso contra a Inter. A seguir, suas palavras, publicadas pelo TuttoJuve.com.





Sobre o jogo de amanhã

"É sempre fascinante jogar partidas como essa, porque são jogos lindíssimos. Haverá competitividade mesmo sendo um amistoso. Nós certamente daremos o máximo e veremos amanhã".





A importância de começar a temporada com Spalletti

"Quanto mais o tempo passa, mais ficamos parecidos com as ideias de futebol de Spalletti. É bom trabalhar com ele, sobretudo logo no início da temporada. Estamos trabalhando bem apesar das viagens e de todo o resto. Estamos entusiasmados em trabalhar com ele".



