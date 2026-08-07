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cm grafica cambiaso juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Cambiaso: "O mercado? Estou concentrado na Juventus. A Inter? Haverá competitividade"

Juventus
Mercado da bola
A. Cambiaso

O lateral da Itália de Spalletti fala na véspera do amistoso com a Inter

Andrea Cambiaso, ala defensivo da Juventus, falou em entrevista coletiva em Perth, na Austrália, na véspera do Derby d'Italia em amistoso contra a Inter. A seguir, suas palavras, publicadas pelo TuttoJuve.com.


Sobre o jogo de amanhã

"É sempre fascinante jogar partidas como essa, porque são jogos lindíssimos. Haverá competitividade mesmo sendo um amistoso. Nós certamente daremos o máximo e veremos amanhã".


A importância de começar a temporada com Spalletti

"Quanto mais o tempo passa, mais ficamos parecidos com as ideias de futebol de Spalletti. É bom trabalhar com ele, sobretudo logo no início da temporada. Estamos trabalhando bem apesar das viagens e de todo o resto. Estamos entusiasmados em trabalhar com ele".


  • O mercado

    Os rumores de mercado

    "Todo verão, todo jogador acaba envolvido em notícias de mercado. Isso faz parte do mundo do futebol e todos nós estamos acostumados. Estou muito feliz e orgulhoso de representar a Juventus, estou feliz por estar aqui e estou concentrado aqui. Se eu gosto de jogar pela direita? Eu gosto de qualquer posição. No primeiro ano com Allegri joguei pela direita e também na Itália, não tem problema. Tento dar sempre o meu máximo em cada parte do campo onde o técnico quiser me colocar para jogar".


    O final da última temporada

    "Pela forma como terminou, é para esquecer. O que fizemos no ano passado, que não foi suficiente, pode ser útil para este ano, para trabalhar e seguir pressionando cada vez mais. Temos que levar isso conosco e trabalhar para fazer melhor".

    • Publicidade

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