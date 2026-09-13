O Celtic chega ao clássico Old Firm de domingo, pelas quartas de final, em Ibrox, ostentando uma campanha doméstica impecável sob o comando de Martin O'Neill. Os Hoops venceram todos os seis jogos da Scottish Premiership até agora, marcando 14 gols e sofrendo apenas três.

No entanto, o domínio nacional vem na sequência de um colapso europeu desastroso, quando uma derrota por 5 a 1 no jogo de volta para o LASK os eliminou da fase classificatória da Champions League.

Com a situação estabilizada no cenário doméstico, o Celtic agora busca ampliar seu domínio recente na Copa da Liga sobre o rival da cidade.