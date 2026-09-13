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'Cale essa torcida!' - Martin O'Neill e Scott Brown revelam plano para superar a atmosfera hostil de Ibrox
Celtic busca manter início perfeito no cenário nacional
O Celtic chega ao clássico Old Firm de domingo, pelas quartas de final, em Ibrox, ostentando uma campanha doméstica impecável sob o comando de Martin O'Neill. Os Hoops venceram todos os seis jogos da Scottish Premiership até agora, marcando 14 gols e sofrendo apenas três.
No entanto, o domínio nacional vem na sequência de um colapso europeu desastroso, quando uma derrota por 5 a 1 no jogo de volta para o LASK os eliminou da fase classificatória da Champions League.
Com a situação estabilizada no cenário doméstico, o Celtic agora busca ampliar seu domínio recente na Copa da Liga sobre o rival da cidade.
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O'Neill e Brown planejam deixar a torcida ansiosa
Sem a presença de torcedores visitantes, permitida após uma decisão da SPFL, o Celtic enfrentará uma muralha de 50 mil torcedores da casa hostis. Falando antes do confronto, o ex-capitão Scott Brown destacou que marcar cedo é crucial para colocar a torcida de Ibrox contra o próprio time.
O'Neill fez coro a esse sentimento e admitiu que sair na frente poderia alterar toda a dinâmica do clássico.
"Acho que, se você sair na frente no jogo, isso os deixa ansiosos", observou O'Neill. "A torcida vai apoiar muito o time deles, como é de se esperar. Nós só vamos fazer o nosso melhor. Estaremos diante de uma torcida que pode fazer a diferença."
Bom retrospecto na copa aumenta a confiança dos visitantes
O Celtic tem um retrospecto recente formidável neste confronto, tendo vencido os últimos seis encontros entre os clubes pela Copa da Liga desde 2011. Além disso, os Hoops não perdem nas quartas de final desta competição desde 2009.
O'Neill também leva a Govan um sólido retrospecto pessoal, tendo vencido seis de suas 11 visitas anteriores a Ibrox como técnico do Celtic.
O elenco respondeu bem no meio de semana, arrancando uma vitória apertada sobre o St Johnstone apesar da forte rotação na escalação inicial.
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Celtic mira a sétima vitória seguida em clássico na Copa da Liga
Uma vitória no domingo colocaria o Celtic nas semifinais, ao mesmo tempo em que daria um duro golpe no embalo de seus rivais na disputa pelo título. A equipe de O'Neill pretende controlar a posse de bola desde o início para frustrar a torcida da casa e ditar o jogo.
O Celtic segue focado em apresentar uma atuação tática disciplinada em meio ao barulho intenso.
Com uma vaga em Hampden em jogo, o Celtic busca dar sequência ao seu domínio de uma década em confrontos da Copa da Liga contra o Rangers.
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