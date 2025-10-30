Calando os críticos: como Casemiro se mostra indispensável para o Manchester United

O ex-zagueiro Jamie Carragher fez um de seus comentários mais marcantes em seus 12 anos na Sky Sports ao criticar Casemiro depois que o Manchester United foi derrotado por 4 a 0 pelo Crystal Palace em maio de 2024. O brasileiro foi escalado como zagueiro em Selhurst Park devido a uma crise de lesões no United e teve uma noite desastrosa, sendo driblado por Michael Olise no primeiro gol e perdendo a bola na jogada que resultou no tento que selou a goleada.

Carragher, que já havia dito no início da temporada que Casemiro havia “perdido as pernas”, aproveitou a oportunidade e fez uma dura crítica ao ex-jogador do Real Madrid durante o programa Monday Night Football: “Sempre me lembro de algo que ouvi quando me aposentei, uma frase que nunca esqueci: ‘Deixe o futebol antes que o futebol te deixe’. O futebol já o deixou neste nível. Ele precisa encerrar sua carreira nesse patamar e seguir em frente. Um jogador do calibre dele não deveria estar passando por isso. Está na hora de parar.”

No mês passado, Carragher voltou suas críticas para Ruben Amorim após a derrota do Manchester United por 3 a 1 para o Brentford. Ele já vinha atacando o técnico em outras ocasiões, chegando a afirmar que ele só estava no cargo por ser bonito, e não mostrou piedade no Monday Night Football depois que o United perdeu pela terceira vez em seis jogos da Premier League: “Isto tem sido um desastre para Amorim e para o United. Isso precisa acabar o quanto antes.”

Desde então, o clube venceu três partidas consecutivas na Premier League, enquanto o Liverpool perdeu quatro seguidas, ficando abaixo dos Red Devils na tabela. E Casemiro tem estado no centro desse ressurgimento do Manchester United.