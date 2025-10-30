+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Casemiro Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Calando os críticos: como Casemiro se mostra indispensável para o Manchester United

Volante brasileiro é um dos principais responsáveis pela recuperação dos Red Devils, quase um ano e meio após Jamie Carragher ter sugerido a aposentadoria a ele

O ex-zagueiro Jamie Carragher fez um de seus comentários mais marcantes em seus 12 anos na Sky Sports ao criticar Casemiro depois que o Manchester United foi derrotado por 4 a 0 pelo Crystal Palace em maio de 2024. O brasileiro foi escalado como zagueiro em Selhurst Park devido a uma crise de lesões no United e teve uma noite desastrosa, sendo driblado por Michael Olise no primeiro gol e perdendo a bola na jogada que resultou no tento que selou a goleada.

Carragher, que já havia dito no início da temporada que Casemiro havia “perdido as pernas”, aproveitou a oportunidade e fez uma dura crítica ao ex-jogador do Real Madrid durante o programa Monday Night Football: “Sempre me lembro de algo que ouvi quando me aposentei, uma frase que nunca esqueci: ‘Deixe o futebol antes que o futebol te deixe’. O futebol já o deixou neste nível. Ele precisa encerrar sua carreira nesse patamar e seguir em frente. Um jogador do calibre dele não deveria estar passando por isso. Está na hora de parar.”

No mês passado, Carragher voltou suas críticas para Ruben Amorim após a derrota do Manchester United por 3 a 1 para o Brentford. Ele já vinha atacando o técnico em outras ocasiões, chegando a afirmar que ele só estava no cargo por ser bonito, e não mostrou piedade no Monday Night Football depois que o United perdeu pela terceira vez em seis jogos da Premier League: “Isto tem sido um desastre para Amorim e para o United. Isso precisa acabar o quanto antes.”

Desde então, o clube venceu três partidas consecutivas na Premier League, enquanto o Liverpool perdeu quatro seguidas, ficando abaixo dos Red Devils na tabela. E Casemiro tem estado no centro desse ressurgimento do Manchester United.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEAAFP

    Insubstituível

    Quase um ano e meio depois de Carragher ter sugerido que Casemiro deveria rescindir seu contrato com o Manchester United e seguir para a MLS ou para o Campeonato Saudita, o brasileiro está longe do fim de carreira que muitos previam. Pelo contrário, é titular absoluto tanto no clube quanto na seleção brasileira, que ele chegou a capitanear nos amistosos mais recentes contra Coreia do Sul e Japão.

    E Casemiro é muito mais do que apenas mais um nome na escalação do United. No sábado, ele anotou um gol e uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Brighton. Na semana anterior, foi um dos destaques na primeira vitória do United em Anfield em dez temporadas. Também foi dele o gol decisivo na vitória sobre o Chelsea em setembro — embora tenha sido expulso ainda antes do intervalo nessa partida.

    Casemiro pode já não atuar em todos os minutos, já que Ruben Amorim sabe bem que o meio-campista tem 33 anos e uma longa trajetória de alto nível. Mas sua ausência é sempre sentida. O United perdeu quatro de seus dez jogos nesta temporada em todas as competições, e Casemiro só foi titular em um deles — a derrota para o Arsenal na rodada de abertura. Foi reserva não utilizado contra o Grimsby Town, ficando fora de um dos resultados mais constrangedores da história do clube. Estava suspenso na derrota para o Brentford e só entrou nos últimos dez minutos contra o Manchester City.

    • Publicidade
  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A caminho da saída

    Mas a importância de Casemiro vai muito além do que os resultados indicam. O Manchester United não sofreu gols com ele em campo desde que Jaidon Anthony marcou para o Burnley, em agosto. Cinco minutos depois de Ruben Amorim substituí-lo na semana anterior, contra o Fulham, os Cottagers empataram. Quando ele foi expulso diante do Chelsea, o time de Enzo Maresca reagiu e quase chegou à igualdade. Quando foi substituído contra o Liverpool, após receber um cartão amarelo aos 13 minutos do segundo tempo, o United perdeu o controle e a vantagem no placar, até o gol da vitória de Harry Maguire no fim. Também foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa contra o Brighton, e apenas quatro minutos depois os Seagulls marcaram o primeiro de seus dois gols, ameaçando uma reação até o tento derradeiro de Bryan Mbeumo.

    Vencer em Anfield, com Carragher nos comentários, deve ter sido especialmente saboroso para Casemiro. Mas, em justiça a Carragher, ele estava longe de ser o único a criticar o brasileiro durante a difícil temporada 2023/24. Casemiro enfrentou duas lesões em sua segunda campanha pelo United, após uma estreia brilhante, e poucas semanas depois do fiasco em Selhurst Park acabou sendo deixado de fora da equipe titular na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City.

    Em meio a confusão, ele foi inicialmente listado entre os reservas em Wembley, mas acabou sendo removido completamente do elenco e pôde ser visto de terno, assistindo aos companheiros comemorarem em campo após uma surpreendente vitória sobre o rival local. À época, parecia ser seu último ato como jogador do Manchester United — tanto que o clube o colocou no mercado na janela seguinte, com um preço estipulado em 30 milhões de libras.

  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dúvidas sobre sua 'intensidade'

    Embora opções na Arábia Saudita e na Turquia tenham sido consideradas, nenhuma proposta concreta surgiu. E, apesar de algum otimismo quanto à melhora física de Casemiro naquele período, tudo desandou poucas semanas após o início da nova temporada, quando ele cometeu dois erros graves na derrota por 3 a 0 para o Liverpool em Old Trafford e foi substituído no intervalo pelo jovem Toby Collyer. Depois disso, Casemiro ficou seis semanas sem iniciar uma partida da Premier League sob o comando de Ten Hag.

    O técnico interino Ruud van Nistelrooy voltou a utilizá-lo com frequência nos quatro jogos em que esteve à frente da equipe após a demissão de Ten Hag, e Ruben Amorim também escalou Casemiro como titular em suas duas primeiras partidas na Premier League. No entanto, o treinador português aparentemente não se convenceu com o que viu, já que o brasileiro acabou ficando no banco, sem entrar em campo, em 12 dos 15 jogos seguintes.

    Dos três jogos em que participou nesse período, um foi uma breve aparição de apenas um minuto contra o Leicester, pela Copa da Inglaterra, e outro, uma atuação coletiva desastrosa na derrota por 2 a 0 para o Newcastle, quando ele e Christian Eriksen foram completamente dominados no meio-campo. Casemiro só voltou ao time titular contra o Tottenham, depois que uma crise de lesões atingiu Kobbie Mainoo e Collyer. Em janeiro, questionado sobre o motivo de Casemiro estar jogando tão pouco, Amorim deu uma resposta nada animadora sobre o brasileiro.

    “Entendemos que Casemiro hoje tem outras características”, disse ele à TNT Sports México. “A inteligência dele é enorme — ele entende o jogo, sabe onde a bola vai cair —, mas estamos em uma liga onde, mesmo comparando com competições europeias, a diferença de intensidade é muito grande. Sinto que esta equipe precisa de jogadores com uma intensidade muito alta, e eu precisava de atletas em certas posições com um ritmo um pouco diferente.”

    Mais tarde, Amorim faria uma crítica semelhante a Antony, quando o ponta começou a se destacar emprestado ao Betis.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ressurgindo com força total

    Casemiro voltou a brilhar na reta final da temporada, sendo titular em oito das últimas partidas do United na liga e em todos os sete jogos do mata-mata da Europa League. Nesse período, participou de três gols na incrível vitória na prorrogação sobre o Lyon e marcou no jogo de ida da semifinal contra o Athletic Bilbao. Essas atuações lhe renderam uma nova convocação para a seleção brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti, seu ex-treinador no Real Madrid. A última janela de transferências foi tranquila, já que ficou claro que Casemiro continuava sendo uma peça valiosa do elenco do United ao entrar no último ano de seu contrato.

    Ruben Amorim acabou mudando de opinião e, em abril, elogiou o volante por ter reconquistado sua vaga na equipe: “Ele não estava jogando porque, naquele momento, eu achava que ele não era a melhor opção para o estilo que queríamos implementar. Mas ele continuou trabalhando. Eu avalio todos os meus jogadores da mesma forma: se eles melhoram no que pedimos, recebem oportunidades. Se jogam bem, permanecem no time. Esse foi o caso de Casemiro. O mérito é todo dele.”

    Apesar da evolução do brasileiro, o United ainda buscou reforçar o meio-campo. Carlos Baleba, do Brighton, era a principal prioridade, mas o clube não quis negociá-lo — algo pelo qual o United provavelmente está grato agora, já que Casemiro vem superando o jovem camaronês de 21 anos, que inclusive foi substituído antes do intervalo no sábado. Enquanto Baleba foi vaiado pelos torcedores do Brighton por não ter se transferido para o United, Casemiro deixou o campo sob aplausos em Old Trafford, com seu nome ecoando pelo estádio.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Exemplo para todos'

    Ruben Amorim somou-se ao coro de elogios ao brasileiro: “Ele é muito importante para nós. No sábado, correu demais — teve que pressionar alto e depois recuar —, e está fazendo isso com empenho. Estou realmente satisfeito com ele, e os outros precisam olhar para Casemiro como exemplo.”

    Mas, sendo Amorim, que costuma equilibrar elogios com uma boa dose de crítica, ele aproveitou para relembrar como era a situação do meio-campista quando chegou ao clube. “No começo, ele estava atrás de todos os meio-campistas — até do Toby”, disse o técnico, referindo-se a Toby Collyer, hoje emprestado ao West Bromwich na Championship, onde iniciou apenas duas partidas na liga. “Casemiro lutou, trabalhou e agora está de volta à seleção. Ele traz muita experiência, é um exemplo para todos. Sabemos que o futebol pode mudar muito rápido — basta trabalhar. Você joga se fizer as coisas certas.”

    E fazer as coisas certas é algo que Casemiro tem feito ao longo de toda a carreira. Antes do jogo contra o Brighton, ele se apresentou para um treino individual, ao lado de Matheus Cunha, um dia antes da partida. Embora Cunha e Mbeumo tenham ganhado as manchetes pela vitória, Casemiro vem recuperando o respeito e o reconhecimento que conquistou em sua primeira temporada.

    Naquele período, ele transformou os rumos do United após chegar do Real Madrid, poucos dias depois de o time ter sido goleado por 4 a 0 pelo Brentford. Casemiro teria dito ao seu agente que “consertaria” a bagunça no clube — e, em poucas semanas, ajudou a mudar o cenário sob o comando de Ten Hag, conduzindo o United ao terceiro lugar na Premier League, à conquista do primeiro troféu em seis anos e à final da Copa da Inglaterra.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    O futebol nunca o deixou

    O jogador que conquistou cinco títulos da Champions League e três de LaLiga com o Real Madrid chegou a classificar a temporada 2022/23 como a melhor de sua carreira em termos individuais. Ele comemorou a conquista da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle com tanto entusiasmo — ou até mais — do que muitos de seus títulos pelos merengues.

    A reverência que desfrutou naquela temporada, e ao longo de seus anos em Madri, acabou desaparecendo um ano depois — um lembrete, como disse Ruben Amorim, de como as narrativas no futebol podem mudar rapidamente. Casemiro, no entanto, nunca deixou de acreditar em si mesmo. Vale lembrar uma entrevista que ele concedeu à Sky Sports poucas semanas após as críticas de Carragher: “Na última temporada, fui considerado uma das melhores contratações da Premier League, e agora não valho mais nada? Esse tipo de crítica é desrespeitosa. Quando falta respeito, isso é preocupante — e eu também não preciso respeitar esse tipo de comentário.”

    Casemiro nunca perdeu o respeito de Amorim, ao contrário de Alejandro Garnacho e Marcus Rashford, que foram afastados do time titular em certos momentos. Em maio, ele surpreendeu ao descrever a última temporada — em que o United terminou em 15º lugar e ele passou meses fora dos planos — como uma das melhores de sua carreira. “É claro que você sempre quer conquistar títulos”, disse à ESPN, “mas, sem dúvida, uma das temporadas mais bem-sucedidas da minha carreira foi esta, por ter conseguido dar a volta por cima com muito trabalho e dedicação.”

    E Casemiro continua dando essa volta por cima, com o mesmo empenho e disciplina que sempre o definiram. O futebol nunca o deixou — apenas fez uma pausa. E ele ainda tem muito a oferecer.

