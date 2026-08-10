Nascido em 2001, em Ceuta, espanhol de origem nigeriana, ele foi formado nas categorias de base do Huesca, clube pelo qual fez sua estreia no time principal em dezembro de 2020, na Copa do Rei. O primeiro gol como profissional saiu no ano seguinte, novamente na competição nacional. Em janeiro de 2023, transferiu-se por empréstimo para o Betis, integrado ao time B, antes de chegar ao Yverdon, na Suíça, no verão do mesmo ano. A experiência no futebol suíço se mostrou decisiva para seu crescimento: com 14 gols, artilheiro do campeonato na temporada 2023/24, Kevin Carlos se destacou entre os jovens atacantes mais interessantes do cenário europeu.





No verão de 2024, foi para o Basel, com o qual conquistou a dobradinha de campeonato e Copa nacional com 14 gols no total. Suas atuações lhe renderam a transferência para a França, para o Nice: ali, marcou seu primeiro gol em 2 de outubro de 2025, na partida fora de casa pela Liga Europa contra o Fenerbahce.





Com 1,86 m de altura, destro de origem, Carlos é um centroavante dotado de força física e capacidade de atacar a profundidade, além de ótima técnica e qualidade no jogo a serviço da equipe. Forte no jogo aéreo, sua estrutura e rapidez permitem que seja eficaz tanto no confronto direto com os defensores quanto nos espaços, características que fazem dele um perfil completo para o setor ofensivo.



