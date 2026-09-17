"Houve apenas um momento em que eu não me sentia mais dentro do projeto da Juventus e, em parte, a culpa foi minha. Eu sou do meu jeito, sou uma pessoa simples e complicada, e é preciso saber lidar comigo. Eu nunca fazia pesar o meu status, mas não queria que alguém se aproveitasse disso, porque isso me deixa louco. Foi em 2010-2011, depois da minha lesão nas costas. Muita coisa mudou, chegaram Marotta, Paratici e Agnelli. Eu fiquei fora por lesão durante seis meses e me senti quase como um peso. Como sou um bichinho e percebia certas situações, sei que dei muitíssimo à Juventus e poderia ter mandado em qualquer lugar, e nunca fiz isso. Então, aquilo me parecia algo incorreto e eu me fechei numa concha, não era a maneira certa de lidar comigo"





"Sou uma pessoa razoável com quem é claro e transparente e mantém um certo diálogo com base em uma lógica; se isso falta, eu me torno irracional. Houve um período em que eu precisava me recuperar da lesão, mas já não ia mais ao campo; eles me ligavam para saber como eu estava, mas eu não atendia. Passei 3-4 meses em que larguei todo mundo. Lembro que fui falar com Agnelli, conheci Paratici e Marotta pela primeira vez e devo dizer que eles tiveram uma postura certa e adequada. Naquele momento, Roma e Arsenal me queriam, eu pensei nisso. Eu dizia: 'Se aqui eles pensam que eu posso me tornar um problema', se eles podiam fazer esse raciocínio, eu também podia, tinha 32 anos, não era tão velho"