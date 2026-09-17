Longa entrevista de Gianluigi Buffon a Ivan Zazzaroni para o podcast Tutto in piazza: "Cada um de nós atravessa momentos em que sente um certo desconforto para fazer aquilo que sempre fez de maneira natural. Mas os erros servem para crescer se é você quem paga em primeira pessoa e coloca a cara a tapa. Eu cometi muitos, mas sempre me perdoei".
Buffon: "Sair da Itália? Sou um dos poucos italianos que assume a responsabilidade e cai fora. Na Juventus, sofri"
Gattuso é a escolha certa
“Depois da eliminação contra a Bósnia, escolhi ir embora e me saí muito bem porque sou um dos poucos italianos que assume a responsabilidade e cai fora, enquanto muitos outros querem sempre voltar. Gattuso? Eu forcei para tê-lo como técnico da seleção e faria isso de novo agora, era o homem certo para o momento que estávamos atravessando. Não é um pênalti perdido que muda a minha ideia".
Como não é candidata ao Scudetto
"Posso dizer uma coisa sobre o Como? Ouço muita gente que, de maneira até inconsciente e bem-intencionada, está colocando o time como um possível vencedor do Scudetto. Eu acho que, se o Como conseguisse melhorar em relação ao ano passado e chegar em terceiro, teria feito um milagre. Se chegasse em quarto, teria feito um grande trabalho; em quinto ou sexto, teria feito um bom trabalho. Principalmente porque há a Champions League. Fabregas não agiu como bombeiro, ele jogou em altíssimo nível: ter de disputar eventos importantes como a Champions League, para jogadores que não estão acostumados a jogar a cada três dias, será duro. Se Fabregas chegar em terceiro, é um fenômeno".
Um peso para a Juventus
"Houve apenas um momento em que eu não me sentia mais dentro do projeto da Juventus e, em parte, a culpa foi minha. Eu sou do meu jeito, sou uma pessoa simples e complicada, e é preciso saber lidar comigo. Eu nunca fazia pesar o meu status, mas não queria que alguém se aproveitasse disso, porque isso me deixa louco. Foi em 2010-2011, depois da minha lesão nas costas. Muita coisa mudou, chegaram Marotta, Paratici e Agnelli. Eu fiquei fora por lesão durante seis meses e me senti quase como um peso. Como sou um bichinho e percebia certas situações, sei que dei muitíssimo à Juventus e poderia ter mandado em qualquer lugar, e nunca fiz isso. Então, aquilo me parecia algo incorreto e eu me fechei numa concha, não era a maneira certa de lidar comigo"
"Sou uma pessoa razoável com quem é claro e transparente e mantém um certo diálogo com base em uma lógica; se isso falta, eu me torno irracional. Houve um período em que eu precisava me recuperar da lesão, mas já não ia mais ao campo; eles me ligavam para saber como eu estava, mas eu não atendia. Passei 3-4 meses em que larguei todo mundo. Lembro que fui falar com Agnelli, conheci Paratici e Marotta pela primeira vez e devo dizer que eles tiveram uma postura certa e adequada. Naquele momento, Roma e Arsenal me queriam, eu pensei nisso. Eu dizia: 'Se aqui eles pensam que eu posso me tornar um problema', se eles podiam fazer esse raciocínio, eu também podia, tinha 32 anos, não era tão velho"
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.