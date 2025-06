Bruno Henrique pode ser preso? Banido do futebol? O que pode acontecer com ídolo do Flamengo após denúncia do Ministério Público contra o atacante

Atacante é acusado de fraude esportiva e estelionato por participação em esquema de apostas; pena pode chegar a 17 anos de prisão

Bruno Henrique, um dos principais nomes do Flamengo na última década, enfrenta agora uma das situações mais delicadas de sua carreira. O atacante foi formalmente denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) por estelionato e fraude esportiva, acusado de ter participado de um esquema de manipulação de apostas ao receber propositalmente um cartão amarelo em partida do Brasileirão de 2023.

Se a Justiça aceitar a denúncia, o jogador pode se tornar réu em um processo criminal que prevê até 17 anos e oito meses de prisão.

Abaixo, a GOAL detalha o caso...