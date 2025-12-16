+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruno Fernandes e Matheus Cunha brilham no caos, mas Manchester United volta a falhar na defesa

O Manchester United mostrou o melhor e o pior de si em um empate irreal, porém extremamente divertido, por 4 a 4 com o Bournemouth, em Old Trafford. Amad Diallo e Casemiro colocaram o United em vantagem duas vezes, mas dois gols sofridos logo no início do segundo tempo deixaram os Red Devils em situação delicada. Bruno Fernandes recolocou a equipe no jogo com uma bela cobrança de falta, antes de Matheus Cunha fazer 4 a 3.

No entanto, o empate de Junior Kroupi, pela terceira vez no jogo, impediu a vitória do United, que teve de se contentar com apenas um ponto. O resultado deixa a equipe com dois pontos conquistados nos últimos três jogos em casa.

Havia grande expectativa em torno da escalação do United após relatos de que Amorim poderia se afastar do 3-4-3 utilizado em todas as partidas até aqui. O time inicial indicava poucas mudanças, mas em campo o desenho se aproximou mais de um 4-4-2, com Dalot atuando como lateral esquerdo, Leny Yoro pela direita e Amad Diallo integrado a um trio de meio-campo.

O United começou em ritmo acelerado e, após criar várias chances iniciais, abriu o placar de forma merecida quando Amad aproveitou um rebote para empurrar de cabeça a bola para o gol, depois de Djordje Petrovic espalmar para o alto uma finalização desviada de Cunha. O time seguiu pressionando, e Mbeumo, Casemiro e Cunha tiveram oportunidades de ampliar, mas o Bournemouth castigou com uma grande arrancada de Semenyo pela direita. O atacante finalizou na trave antes de a bola entrar, marcando seu sétimo gol na temporada, o primeiro após oito jogos em branco.

O United voltou a ficar à frente pouco antes do intervalo, quando Casemiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio, novamente contando com falha de Petrovic. A vantagem, porém, durou pouco. Logo após o reinício, Evanilson se aproveitou da falta de experiência de Yoro e Heaven para marcar seu primeiro gol desde agosto. Abalado, o United sofreu a virada seis minutos depois, com Tavernier balançando as redes diretamente em cobrança de falta.

Bruno Fernandes respondeu com uma cobrança de falta espetacular para empatar, e Cunha chegou a dar a impressão de que garantiria uma vitória memorável. Porém, o reserva Junior Kroupi marcou o oitavo gol da partida aos 84 minutos. As duas equipes ainda buscaram o gol da vitória, e foram necessárias duas grandes defesas de Senne Lammens para impedir que David Brooks aumentasse ainda mais o sofrimento de Amorim.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester United em Old Trafford:

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens (6/10):

    Poderia ter ido melhor em dois dos gols sofridos, mas também manteve o United no jogo com duas defesas espetaculares em finalizações de David Brooks. Foi lento na cobrança de falta de Tavernier, apesar de estar bem posicionado, e não saiu para diminuir o ângulo contra Semenyo. Ainda assim, compensou ao ajudar a garantir o empate.

    Leny Yoro (5/10):

    Teve dificuldades no início ao atuar em uma nova posição como lateral direito e falhou ao não conseguir impedir o gol de Evanilson.

    Ayden Heaven (5/10):

    A falta de experiência ficou evidente no segundo gol do Bournemouth. É jovem demais para liderar a defesa do United, algo que só ocorreu pelas lesões de Matthijs de Ligt e Harry Maguire.

    Luke Shaw (5/10):

    Perdeu a bola para Justin Kluivert na jogada que originou o empate de Semenyo. Tentou se recuperar avançando mais no segundo tempo, atuando novamente como lateral esquerdo tradicional.

    Diogo Dalot (8/10):

    Atuação excelente, dando sequência à performance decisiva contra o Wolves. Seu cruzamento iniciou a jogada do primeiro gol e ele manteve uma postura positiva durante toda a partida, além de defender bem.

    Meio-campo

    Mason Mount (7/10):

    Incansável, recuperou muitas bolas no terço final do campo e impulsionou os contra-ataques rápidos do primeiro tempo com bons passes. Foi substituído por Sesko.

    Casemiro (6/10):

    Atuação irregular. Usou bem sua força física na maior parte do tempo e marcou de cabeça, além de ter chegado perto de outro gol. Por outro lado, um passe errado gerou a primeira chance do Bournemouth, e ele cometeu a falta que resultou no gol de Tavernier. Recebeu cartão e está suspenso para o difícil jogo contra o Aston Villa.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Cresceu em meio ao caos, distribuindo passes perigosos para o ataque e chamando a responsabilidade ao marcar um golaço de falta.

    Ataque

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Correu o tempo todo e deu dinâmica ao ataque do United, mas faltou precisão. Finalizou por pouco para fora em um voleio e desperdiçou outra chance no segundo tempo. Sua energia e intensidade farão falta durante a Copa Africana de Nações.

    Matheus Cunha (8/10):

    Enfim entregou a grande atuação que a torcida esperava. Criou muitas chances e marcou o que parecia ser o gol da vitória.

    Amad Diallo (8/10):

    Agressivo e participativo, brilhou ao atuar mais à frente, longe das obrigações defensivas como ala. Assim como Mbeumo, será uma ausência sentida durante a Copa Africana de Nações.

    Substitutos e treinador

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Entrou ovacionado pela torcida e correspondeu, distribuindo passes importantes no campo de ataque.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Serviu como referência central e participou do gol de Cunha, ainda que com uma dose de sorte.

    Lisandro Martínez (6/10):

    Deu mais estabilidade à defesa após substituir Yoro.

    Joshua Zirkzee (sem nota):

    Entrou no fim para oferecer presença aérea, mas pouco contribuiu.

    Patrick Dorgu (sem nota):

    Entrou aos 47 minutos do segundo tempo.

    Rúben Amorim (5/10):

    A mudança tática resultou no jogo mais empolgante do United na temporada, mas também levanta questionamentos sobre a demora para ajustar a equipe e o fato de o time ter terminado a partida segurando o empate.

