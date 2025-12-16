Bruno Fernandes e Matheus Cunha brilham no caos, mas Manchester United volta a falhar na defesa

No entanto, o empate de Junior Kroupi, pela terceira vez no jogo, impediu a vitória do United, que teve de se contentar com apenas um ponto. O resultado deixa a equipe com dois pontos conquistados nos últimos três jogos em casa.

Havia grande expectativa em torno da escalação do United após relatos de que Amorim poderia se afastar do 3-4-3 utilizado em todas as partidas até aqui. O time inicial indicava poucas mudanças, mas em campo o desenho se aproximou mais de um 4-4-2, com Dalot atuando como lateral esquerdo, Leny Yoro pela direita e Amad Diallo integrado a um trio de meio-campo.

O United começou em ritmo acelerado e, após criar várias chances iniciais, abriu o placar de forma merecida quando Amad aproveitou um rebote para empurrar de cabeça a bola para o gol, depois de Djordje Petrovic espalmar para o alto uma finalização desviada de Cunha. O time seguiu pressionando, e Mbeumo, Casemiro e Cunha tiveram oportunidades de ampliar, mas o Bournemouth castigou com uma grande arrancada de Semenyo pela direita. O atacante finalizou na trave antes de a bola entrar, marcando seu sétimo gol na temporada, o primeiro após oito jogos em branco.

O United voltou a ficar à frente pouco antes do intervalo, quando Casemiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio, novamente contando com falha de Petrovic. A vantagem, porém, durou pouco. Logo após o reinício, Evanilson se aproveitou da falta de experiência de Yoro e Heaven para marcar seu primeiro gol desde agosto. Abalado, o United sofreu a virada seis minutos depois, com Tavernier balançando as redes diretamente em cobrança de falta.

Bruno Fernandes respondeu com uma cobrança de falta espetacular para empatar, e Cunha chegou a dar a impressão de que garantiria uma vitória memorável. Porém, o reserva Junior Kroupi marcou o oitavo gol da partida aos 84 minutos. As duas equipes ainda buscaram o gol da vitória, e foram necessárias duas grandes defesas de Senne Lammens para impedir que David Brooks aumentasse ainda mais o sofrimento de Amorim.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester United em Old Trafford: