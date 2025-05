João Pedro teria perdido a vitória do Brighton sobre o Liverpool após uma discussão no treino com o companheiro Jan Paul van Hecke

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Mais artigos abaixo João Pedro ausente na vitória do Brighton

Teve um conflito com Van Hecke no treino

Técnico disse que foi por "razões pessoais" 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢