Por que Breno Lopes recusou saída do Palmeiras para defender o Santos?

Atacante de 28 anos teve procura do Peixe para a disputa da Série B em 2024, mas recusou negociação para ida à Vila Belmiro

Breno Lopes teve uma proposta do Santos para deixar o Palmeiras no mercado da bola. O jogador, contudo, descartou a possibilidade de deixar a Academia de Futebol na atual janela de transferências, como soube a GOAL. Há desejo do atacante de seguir no clube para o decorrer da temporada.

Ele avisou ao Santos que não toparia uma mudança no mercado da bola por causa da adaptação que já conseguiu ao Palmeiras, clube que defende desde novembro de 2020. O estafe do jogador, liderado pelo empresário André Cury, foi consultado sobre a situação, mas nem sequer cogitou uma transferência.

Breno Lopes entende que ainda pode ser útil ao técnico Abel Ferreira na atual temporada. Embora tenha disputado apenas uma das últimas seis partidas do Palmeiras, o atacante crê que seja útil para a comissão técnica.

