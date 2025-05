Brasileiro +10! A seleção GOAL da temporada 2024/25 da Premier League

C. Palmer

Os campeões Liverpool têm cinco jogadores na nossa seleção após conquistarem o título — mas quem mais garantiu seu lugar?

A temporada 2024-25 da Premier League está chegando ao fim, com a última rodada marcada para este domingo. Ainda restam disputas valiosas por vagas na Champions League, mas o Liverpool já garantiu o título com antecedência. Os Reds dispararam na liderança após a pausa de inverno e não deram chances aos concorrentes.

Não surpreende, portanto, que o Liverpool tenha mais representantes na seleção da temporada da Premier League feita pela GOAL do que qualquer outro clube — são cinco jogadores. Também não é surpresa a ausência total de atletas do Manchester City, que teve uma campanha decepcionante na defesa do título.

A seleção, no entanto, valoriza desempenhos além dos gigantes: nomes de Fulham, Brentford e Nottingham Forest também foram reconhecidos, premiando as surpresas positivas da temporada.