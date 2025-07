Bradley Barcola pode ser uma nova superestrela da bola, e transferência do PSG ao Bayern levaria o atacante ao topo

Atacante francês vive momento decisivo na carreira e pode ganhar protagonismo absoluto com mudança para o futebol alemão

O Bayern de Munique enviou uma proposta oficial ao Liverpool por Luis Díaz no começo da semana. Mas os Reds recusaram imediatamente e deixaram claro ao diretor esportivo bávaro, Max Eberl, que não pretendem vender o atacante colombiano.

Diante disso, o Bayern se viu num impasse. O clube quer contratar um ponta-esquerda de alto nível nesta janela de transferências, mas Díaz parece não querer forçar uma saída do Liverpool. Já Nico Williams está mais interessado em jogar com Lamine Yamal no Barcelona — se o clube catalão resolver seus problemas com inscrições.

Outra opção considerada pelo Bayern é Bradley Barcola. O PSG insiste que o francês não está à venda, e o próprio jogador afirma estar satisfeito em Paris. Mas até quando? Barcola começa a se sentir deslocado na linha de ataque estrelada do PSG.