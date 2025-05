Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Classico da Amizade será disputado nesta quarta-feira (28), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

O Botafogo recebe o Vasco na tarde desta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Nilton Santos, no RIo de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

O Glorioso tenta reencontrar o equilíbrio neste começo de Brasileirão. Depois de estrear com vitória sobre o Atlético-GO, o time não conseguiu repetir o desempenho fora de casa e caiu diante do Fortaleza.

Do outro lado, o Vasco chega com confiança em alta. Invicto há 21 partidas, o Cruz-maltino mantém a consistência. Após um empate na estreia contra o Cuiabá, a equipe mostrou força ao vencer o Internacional, e agora querem prolongar o bom momento justamente num clássico.