Botafogo x Tuna Luso: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil feminina 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), pela segunda fase da competição nacional; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Tuna Luso na tarde desta terça-feira (10), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vivendo um ótimo momento na Série A2 do Brasileirão Feminino, o Botafogo chega com confiança para a segunda fase da Copa do Brasil. Vice-líder do nacional com 13 pontos em seis jogos, o time acumula quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Agora, vira a chave para o mata-mata com a missão de confirmar seu bom desempenho em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis — e as alvinegras querem evitar esse risco com uma atuação segura no tempo regulamentar.

A Tuna Luso entra em campo embalada pela classificação emocionante na fase anterior. Após empatar com o Cresspom no tempo normal, a equipe paraense avançou nos pênaltis por 4 a 3.