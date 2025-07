Botafogo-PB x Brusque: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), pela 14ª rodada da Terceirona; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo-PB recebe o Brusque na noite desta segunda-feira (28), a partir das 19h30 (de Brasília), no Almeidão, pela 14ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em ascensão sob o comando de Evaristo Piza, o Botafogo-PB reencontrou o bom futebol e chega embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo um sonoro 3 a 0 fora de casa contra o Ituano. Agora, diante da torcida no Almeidão, o Belo busca enfim entrar no G-8 da Série C e manter a boa fase. Com mudanças pontuais — Felippe Borges na lateral e o retorno de Thallyson no meio —, a equipe aposta na consistência defensiva e na força coletiva para superar o Brusque e apagar a lembrança amarga do último encontro entre os clubes, quando foi derrotado no mesmo palco.

Do outro lado, o Brusque tenta se segurar no G-8, mesmo vivendo um momento instável. A equipe catarinense soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e vem de derrota em casa para o Retrô, resultado que ligou o alerta geral. Com 18 pontos e ocupando a oitava colocação, o Quadricolor sabe que um novo tropeço pode custar caro na reta final da primeira fase. O duelo no Almeidão também traz boas lembranças: foi lá que, em 2023, o time venceu o Botafogo-PB e quebrou a invencibilidade do adversário em casa. Agora, precisa resgatar aquele espírito competitivo para manter viva a briga pelo acesso.