O Botafogo vai jogar a Copa do Brasil de 2026? Do que o Glorioso precisa para garantir uma vaga?

Alvinegro fica fora da semifinal do Carioca e nem disputa a Taça Rio; agora, precisa buscar vaga na Libertadores 2026 para estar na copa nacional

O Botafogo não conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca de 2025 e, com isso, perdeu a oportunidade de garantir uma vaga antecipada na Copa do Brasil de 2026. O cenário piorou ainda mais porque o Glorioso terminou a Taça Guanabara na 9ª colocação, ficando fora até mesmo da Taça Rio, torneio que garantiria a última vaga da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para o torneio nacional.

Agora, para estar na próxima edição da Copa do Brasil, competição que ainda falta em sua estante de troféus, o clube depende de um bom desempenho nas competições nacionais e continentais ao longo da temporada.

A seguir, a GOAL detalha os cenários...