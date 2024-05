Botafogo, Fluminense e Vasco são à favor da paralisação do Campeonato Brasileiro; Flamengo é contra

Clubes do Rio de Janeiro se posicionam após pedido das equipes gaúchas e CBF avalia cenário nesta segunda

No último sábado os clubes do Rio Grande do Sul enviaram um ofício à CBF solicitando a paralisação do Campeonato Brasileiro por até três rodadas por conta da tragédia que assola o estado com as enchentes. A entidade, por sua vez, pediu um posicionamento oficial aos clubes.

No Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense e Vasco, que fazem parte da Liga Forte União, se posicionou favorável a paralisação. A informação foi trazida inicialmente pela jornalista Mounique Vilela e confirmada pela GOAL. O Flamengo se posicionou de maneira contrária.