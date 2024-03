Botafogo tem conversas avançadas por contratação de Óscar Romero; veja valores

Meia-atacante de 31 anos deve assinar até dezembro de 2025 com o Alvinegro; acordo está avançado, mas ainda falta assinatura do contrato

O Botafogo tem conversas avançadas para contratar o meia-atacante Óscar Romero no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem. O negócio caminha para um acordo até dezembro de 2025, segundo apurado pela GOAL.

Livre desde que deixou o Pendikspor, da Turquia, em janeiro deste ano, o jogador de 31 anos tem uma proposta para receber cerca de US$ 70 mil (R$ 346 mil na cotação atual) por mês em General Severiano. Ele ainda vai embolsar R$ 1 milhão em luvas em caso de acordo com os cariocas.

A negociação está avançada, mas ainda há algumas pendências a serem ajustadas. O estafe do jogador é cauteloso ao falar sobre o futuro do meio-campista, especialmente pela possibilidade de surgir um novo interessado na contratação do paraguaio.