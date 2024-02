Botafogo mantém confiança em Tiago Nunes, mas cobra evolução para sequência de trabalho do treinador

Desempenho na pré-Libertadores será balizador para avaliar permanência do técnico

O início de ano do Botafogo é conturbado e os resultados ruins no Campeonato Carioca ligaram o sinal de alerta quanto ao trabalho do técnico Tiago Nunes. Segundo sabe a GOAL, pessoas ligadas à política do clube social pressionam pela saída do treinador, mas a SAF entende que não é hora de discutir uma demissão do comandante.

Há quem faça comparativos com a situação de Luís Castro, que também não foi bem no Carioca do ano passado e ficou de fora da semifinal da competição. Por outro lado, o entendimento é de que o contexto é outro, especialmente por conta do ano de 2023 e dos investimentos.