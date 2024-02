Botafogo avança em negociação por volante Allan, ex-Vasco

Meio-campista de 33 anos deu sinal positivo para voltar ao Brasil e deve reforçar o Alvinegro nesta janela de transferências

O Botafogo avançou nas tratativas pela contratação de Allan, volante de 33 anos que pertence ao Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que os cariocas não devem desembolsar um valor muito elevado pela aquisição do meio-campista no mercado da bola — os números, no entanto, ainda são mantidos em sigilo.

O meio-campista tem contrato com o clube emiradense até 30 de junho de 2024 e, a princípio, tinha o desejo de seguir no país. Contudo, diante do projeto apresentado pelo Botafogo, tende a aceitar a oferta para volta ao futebol brasileiro. A situação deve ter um desfecho nas próximas semanas. O desejo da diretoria botafoguense é contar com o meio-campista o mais rápido possível, ainda nesta janela de transferências, que se encerra em março.