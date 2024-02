Alvinegro vai pagar cerca de US$ 3 milhões pelo jogador de 29 anos

Com um pré-contrato acertado com Allan, o Botafogo buscou no mercado da bola um volante para chegar e jogar. O Alvinegro acertou a contratação de Gregore, do Inter Miami. A informação foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL.

Pelo volante, o Botafogo vai desembolsar cerca de US$ 3 milhões. O clube carioca corre para fechar os últimos detalhes e inscreve-lo na disputa da pré-Libertadores.