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Gianluca Minchiotti

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Bombástica na Juventus: o Bologna pede Koopmeiners por Lucumì

Juventus
Mercado da bola
Bologna
T. Koopmeiners
J. Lucumi

Novo desdobramento na negociação entre a Juventus e o Bologna pelo defensor colombiano: surge uma contrapartida surpresa

A Juventus insiste por Jhon Lucumì, mas a negociação com o Bologna segue complexa. O clube rossoblù avalia o defensor em pelo menos 20 milhões de euros e, para reduzir a parte em dinheiro, segundo Gazzetta.itabriu a possibilidade de incluir uma contrapartida: o Bologna, informa a edição online do jornal, pediu Teun Koopmeiners.


Por trás da rigidez do Bologna há uma razão precisa: o clube da Emília-Romanha deve repassar ao Genk 20% de uma futura revenda de Lucumì. Por esse motivo, não pode reduzir muito o preço do defensor sem correr o risco de sair no prejuízo financeiramente. O clube também quer manter a promessa feita ao jogador, que havia aceitado ficar por mais uma temporada em troca da possibilidade de escolher seu próprio destino.

  • O fator Sartori

    A Juventus gostaria de chegar a Lucumì com cerca de 10 milhões de euros mais um jogador. O clube propôs Juan Cabal como possível peça para reduzir o desembolso, mas o entrave segue sendo o percentual devido ao Genk.


    A hipótese mais interessante pode ser justamente a de um empréstimo de Koopmeiners ao Bologna. O diretor esportivo do clube, Giovanni Sartori, conhece bem o meio-campista, que ele levou para a Itália nos tempos de Atalanta, e conta com a estima da família do jogador. Não por acaso, Sartori também está trabalhando no irmão, Peer Koopmeiners.

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  • O SALÁRIO DE KOOP

    A Juventus, por sua vez, pretende se separar de Teun, mas até o momento não chegaram ofertas consideradas satisfatórias. O jogador não parece interessado nas propostas da Turquia, enquanto as sondagens vindas da Premier League ainda não se transformaram em negociações concretas. Seu salário de 4,5 milhões de euros também representa um obstáculo para o mercado rossoblù, embora um empréstimo com uma participação mínima da Juventus no pagamento dos vencimentos possa tornar a operação mais sustentável.

  • Nada de Miretti por enquanto

    Fabio Miretti também segue em segundo plano, e a Juventus pode avaliá-lo para o Bologna em um segundo momento, mas sua inclusão no negócio por Lucumi não parece viável neste momento.


    A negociação, portanto, segue em aberto, com a Juventus chamada a encontrar a fórmula certa para convencer o Bologna. Lucumi é o alvo, Koopmeiners pode ser a chave para destravar a operação.


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