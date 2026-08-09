A Juventus insiste por Jhon Lucumì, mas a negociação com o Bologna segue complexa. O clube rossoblù avalia o defensor em pelo menos 20 milhões de euros e, para reduzir a parte em dinheiro, segundo Gazzetta.itabriu a possibilidade de incluir uma contrapartida: o Bologna, informa a edição online do jornal, pediu Teun Koopmeiners.





Por trás da rigidez do Bologna há uma razão precisa: o clube da Emília-Romanha deve repassar ao Genk 20% de uma futura revenda de Lucumì. Por esse motivo, não pode reduzir muito o preço do defensor sem correr o risco de sair no prejuízo financeiramente. O clube também quer manter a promessa feita ao jogador, que havia aceitado ficar por mais uma temporada em troca da possibilidade de escolher seu próprio destino.